Sportplatz am Samstag: Essingen schlägt Gmünd mit 3:1

Unfassbar viele Treffer sind in der Partien der Landes- und Verbandsliga an diesem Samstag gefallen. Unter anderem sicherte sich der TSV Essingen den wichtigen Derbysieg im Ostalb-Derby der Verbandsliga und distanziert Gmünd in der Verbandsliga-Tabelle.

Verbandsliga: Normannia Gmünd - TSV Essingen 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Groiss (7.), 1:1 Kianpour (13.), 1:2 Groiss (30.), 1:3 Leidenbach (90.+4). Der TSV Essingen bleibt in der Verbandsliga weiter in der Spur. Im Ostalb-Derby gewann die Mannschaft von Trainer Simon Köpf an diesem Samstag mit 3:1. Matchwinner auf Seiten der Essinger war sicherlich Niklas Groiss, der in der ersten Hälfte bereits zwei Treffer beisteuern konnte.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Rutesheim 5:1 (2:1). Tore: 0:1 Weisensee (ET, 6.), 1:1 Schiele (12.), 2:1 Rieger (19.), 3:1 Schiele (50.), 4:1 Zahner (63.), 5:1 Schiele 69.). Ein überragender Benjamin Schiele sicherte der Mannschaft von Trainer Patrick Faber trotz frühem Rückstand mit drei Treffen einen letztlich ungefährdeten 5:1-Kantersieg.

Dorfmerkingen - Biberach 4:1 (0:0). Tore: 1:0 Nikolic (50., ET), 2:0 Gallego (59.), 3:0, 4:0 Aziz (61., 62.), 4:1 Münst (FE, 68.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Dorfmerkingen (72.). Die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle hat einen wichtigen Sieg gefeiert und sich für die Niederlage zum Auftakt der Saison revanchiert. Beim 4:1-Heimsieg der Sportfreunde fielen alle fünf Treffer in der zweiten Hälfte. Damit steht Dorfmerkingen aktuell auf dem neunten Platz.

Landesliga: Türk Spor Neu-Ulm - SV Waldhausen 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Bagceci (1.), 2:0 Elezaj (48.), 3:0 Weibler (50.), 3:1 Weiß (55.), 4:1 Weibler (78.), 5:1 Kajan (83.). Nach einem 1:5 zum Rückrundenstart rutscht die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer auf den fünften Tabellenplatz der Landesliga ab.

Sonntag: SG Bettringen - SV Neresheim.