Sportplatz am Samstag: Der TSV Essingen geht mit zehn Siegen in Serie in die Winterpause

Verbandsliga: TSV Essingen - VfL Pfullingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Rösch (90.+2). Großer Jubel beim TSV Essingen. In der Nachspielzeit erzielte Lukas Rösch den siegbringenden 1:0-Treffer. Der TSV Essingen hat somit in den vergangenen zehn Spielen die Maximalausbeute von 30 Punkten geholt. Der TSV Essingen geht als Spitzenreiter in die Winterpause.

TSG Tübingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Dörre (63.), 1:1 Zahner (87.). Tübingen ging nach gut einer Stunde mit 1:0 in Führung, doch kurz vor dem Ende glich die TSG noch aus. Hofherrnweiler ist Tabellenvierter.

SKV Rutesheim - Sportfreunde Dorfmerkingen 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Schulze (15.), 1:1 Nietzer (28.), 1:2 Gallego (38.). Dritter Sieg in Serie für die Sportfreunde Dorfmerkingen. Dabei sah es zu Beginn nicht gut aus. Nach einer Viertelstunde ging Rutesheim mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Pause konnte Dorfmerkingen das Spiel drehen. Die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle belegt nun den achten Platz.

Landesliga: SV Neresheim - TSV Buch 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Egle (29.), 0:2 Riedel (63.), 1:2 Klenk (78.). Der SV Neresheim hat das Topspiel in der Landesliga knapp mit 1:2 verloren. Die Gäste aus Buch führten bis zur 77. Minute mit 2:0. Der SV Neresheim konnte nur noch auf 1:2 verkürzen. Für die Neresheimer steht nun noch ein Spiel vor der Winterpause an: Das Nachholspiel beim FC Blaubeuren.

SV Waldhausen - 1. FC Frickenhausen 5:2 (3:0). Tore: 1:0 Uhl (6.), 2:0 Weber (9.), 3:0 Uhl (13.), 3:1 Pirracchio (65.), 4:1 Uhl (73.), 4:2 Parrinello (87.), 5:2 Janik (88.). Spektakel in Waldhausen. Der SVW feierte einen klaren 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Frickenhausen. Bereits nach 13 Minuten stand es 3:0. In der zweiten Halbzeit konnten beide Mannschaften jeweils zwei Tore erzielen. Mann des Spiels war Luca Uhl, der insgesamt dreimal einnetzte. Nach insgesamt acht sieglosen Partien konnte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer endlich wieder drei Punkte einfahren.