Sportlich in die Nacht

Ob mit einem Stepper, einer Yogamatte oder einem Tischtennisschläger in der Hand, am Freitag ging es in Westhausen sportlich zu. Denn der TSV Westhausen hat zur Fitnessnacht eingeladen.

Einmal im Jahr veranstaltet der TSV Westhausen einen Schnupperabend, um sein Programm vorzustellen. „Wir zeigen heute eine Auswahl unseres Standardprogramms, damit sich die Leute ein Bild davonmachen können. Denn viele wissen gar nicht, was unser Verein anbietet“, sagte Gitte Banas Vorstand Sport.

Die Fitnessnacht begann mit einer Begrüßung und einem gemeinsamen Aufwärmen in der Wöllersteinhalle. Danach suchte sich jeder das für ihn passende Sportangebot aus. Während die einen sich einen Stepper schnappten und am Easy Step teilnahmen, nahmen andere den Tischtennisschläger in die Hand. Ein Stück weiter wurden hingegen keine Hilfsmittel benötigt. Beim Cardio-Fit wird mit einfachen Schritten das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht. Wobei einfach nicht bedeutet, dass es nicht anstrengend ist. Auch hier floss der Schweiß und die Gesichter der Teilnehmer waren zum Teil etwas gerötet am Ende. Doch das hielt manche nicht ab noch weiter zu machen.

Einige verschnauften nach dem ersten Kurs und setzten eine Runde aus, um anschließend weiterzumachen. So wie Sandra Ott, die sich nach dem Cardio-Fit in die Turn- und Festhalle begeben hat. Sie möchte allerdings nicht am Disco-Samba teilnehmen, der gerade gestartet war, sondern anschließend am Hot Iron 1. Dabei handelt es sich um ein Kraftausdauertraining mit der Langhantel. „Vor zwei Jahren habe ich das das erste Mal bei der Fitnessnacht ausprobiert und seitdem mache ich das jede Woche“, erzählt Sandra Ott.

Aber es waren nicht nur TSV Mitglieder bei der Fitnessnacht, sondern auch welche, die einmal in das Angebot hineinschnuppern wollten. Von 18.45 bis 22.30 Uhr standen 17 verschiedene Kurse zur Verfügung. Von Badminton über Pilates und Rücken Aktiv bis hin zu Sportkegeln und Lyrical Jazz reichte das Angebot. Neu bei der Fitnessnacht war eine Infoveranstaltung zum Thema Basenfasten. Der Vortrag mit ein paar Übungen diente als Auftakt zu der Basenfastenkur, die im März startet.