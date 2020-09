Sportkreistag auf der Ostalb findet statt

2020 ist und bleibt ein von der Pandemie geprägtes Kalenderjahr. „Gerade jetzt an den langsam zu Ende gehenden Sommerferien merken wir das. Meine große Bitte an dieser Stelle: niemals aufgeben und genauso engagiert weitermachen wie in coronalosen Zeiten. Die Sportangebote im Verein so gut als möglich realisieren. Dran bleiben und nicht nachgeben“, erklärt Manfred Pawlita, Vorsitzender des Sportkreis Ostalb.

Man habe sich im Sportkreis Ostalb lange überlegt, wie man mit dem Sportkreistag umgehe. „Und wir haben ganz bewusst gesagt, ja wir führen ihn durch. Ebenso bewusst haben wir uns das Thema unserer gesellschaftspolitischen Kampagne gegeben, das durch die Pandemie ins Stocken gekommen ist: „Mehr als Sport! Als Sportkreis sind wir das regionale Sprachrohr aller Sportvereine. Wir sind Lobbyarbeiter für die Interessen unserer Mitglieder – unserer Sportvereine. Deshalb werden der Spätsommer und der Herbst viele Aktivitäten beinhalten. Dazu brauchen wir Eure Unterstützung: die politischen Initiativen unserer Mutter WLSB anzunehmen, die Soforthilfe Sport nutzen und eben nicht verneinen, die Umfrage Befragung zu den Auswirkungen von Corona auf Sportangebote und das Vereinsleben mitmachen und am Sportkreistag am 25. September 2020 in Stödtlen dabei sein. Stärke – Geschlossenheit und Miteinander zeigen – ganz im Sinne der Untertitel unserer gesellschaftspolitischen Kampagne Zusammenhalt Leidenschaft Gemeinschaft“, äußert sich Pawlita.

Am Freitag, 25. September 2020, sind die Vereine und Fachverbände im Sportkreis Ostalb aufgerufen, mit ihren Delegierten am Sportkreistag des Sportkreises Ostalb teilzunehmen. Die Mitgliederversammlung beginnt um 19 Uhr in der Liashalle in Stödtlen (Schulstraße 5, 73495 Stödtlen). „Ein rühriger Verein ist unser diesjähriger Ausrichter. Der SV DJK Stödtlen ist gut geführt, hat ein intensives Vereinsleben und freut sich auf uns alle. Großartiges Engagement, eine herzliche Gastfreundschaft und sich bei Freunden wohl fühlen können – nicht mehr und nicht weniger erwartet uns. Für das leibliche Wohl können wir leider nur mit Getränken sorgen – das Hygiene-Konzept lässt leider mehr nicht zu“, sagt Pawlita.

Aus dem gleichen Grund verzichte man auch auf sportliche Darbietungen. Und der Sportkreis Ostalb verspricht, dass es einen kurzen Sportkreistag geben wird. „Unser Sportkreistag 2020 wird ein klassischer Sportkreistag. Und ich freue mich, dass ich nach über 20 Jahren, an meinem 10. Sportkreistag als einladender Vorsitzender, zum ersten Mal einen WLSB-Präsidenten an unserem Sportkreistag begrüßen darf. Ich bin mir sicher, dass Andreas Felchle kurz knackig und dennoch inhaltsstark und leidenschaftlich zu uns sprechen wird. Wir haben auch diesem Sportkreistag ein Motto gegeben. Es passt gerade jetzt richtig gut: Mehr als Sport. Unser Ziel mit dem Herunterbrechen der gesellschaftspolitischen Kampagne des Landessportverbandes Baden-Württemberg ist klar: Nicht alles ist selbstverständlich, was wir in unseren Sportvereinen und in unseren Sportfachverbänden ehrenamtlich einbringen – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Das wollen wir der Gesellschaft in unserer Heimat Ostalbkreis bewusst machen! Und ich bin mir sicher, unsere Mitglieder haben dies gerade in den letzten Monaten der Einschränkungen sehr intensiv gespürt“, so der Vorsitzende des Sportkreis Ostalb.

„Zusammenhalt Leidenschaft Gemeinschaft“ – das sind die drei zentralen Inhalte, die das Engagement im Sport bestmöglich umschreiben. „Unser Sportkreistag 2020 wird also mitten in Corona-Zeiten ein gesellschaftspolitischer werden. Wir alle können gemeinsam zeigen, dass unser Sport eine starke Gemeinschaft ist. Wir können mit Zusammenhalt ein leidenschaftliches Zeichen setzen – nicht einmal ein halbes Jahr vor der Landtagswahl“, sagt Pawlita.

Ein Wort noch zu den Verabschiedungen, Ehrungen und Wahlen: verdiente Menschen werden dem Sportkreis Ostalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Ihnen wolle man würdig und wertschätzend Danke sagen. „Wir werden dies in einer separaten Feierstunde im kleinen Kreise nach dem Sportkreistag machen. Neue Kandidaten und Kandidatinnen stehen zur Wahl. Die Ausgabe der Stimmkarten für die Delegierten wird bereits ab 18 Uhr in der Liashalle stattfinde“, erklärt Pawlita. Zum ersten Male braucht man zwingend eine Anmeldung zum Sportkreistag. Der Sportkreis Ostalb bittet um Anmeldung per Mail an geschaeftsstelle@sportkreis-ostalb.de unter Angabe der Kontaktdaten (Anschrift, Rufnummer) der teilnehmenden Personen bis spätestens 18. September 2020. „Machen Sie bitte auch Gebrauch von der Möglichkeit der Stimmenhäufung: Bis zu drei Stimmen können auf eine Person übertragen werden. Bitte tragen Sie beim Betreten der Liashalle einen Mund-Nasen-Schutz, der am Sitzplatz abgenommen werden kann“, so Pawlita.