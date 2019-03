Sportkreis Ostalb freut sich über 2949 Sportabzeichen – und will mehr

Der Blick auf die Karte macht es sofort klar: Die Schüler in Schwäbisch Gmünd sind sportlicher als die rund um Aalen und Ellwangen. Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die neuen Zahlen in Sachen Sportabzeichen lassen einen solchen Rückschluss natürlich nicht zu. Vielmehr sieht der Sportkreis Ostalb, in welchen Bereichen man zwingend nachbessern muss, um das selbstgesetzte Ziel von über 3000 Sportabzeichen pro Jahr zu erreichen. Im Jahr 2018 lag der Sportkreis Ostalb mit insgesamt 2949 abgenommenen Deutschen Sportabzeichen auf Platz fünf im Württembergischen Landessportbund (WLSB).

Über 2016 wollen sie beim Sportkreis nicht gerne reden. „Das vergessen wir ganz schnell“, sagt etwa der Vorsitzende des Sportkreises Ostalb, Manfred Pawlita. Es war das Jahr der schwachen Zahlen (2048 Abzeichen, Rang 23 von 24 im WLSB). Danach habe man eine Initiative gestartet, um das Sportabzeichen in der Region bekannter und schmackhafter zu machen.

Aushängeschild Waldstetten

Diese hat „Mister Sportabzeichen“ Heinz Engel (selbst seit 37 Jahren Prüfer) maßgeblich begleitet und vorangetrieben. „Wir haben die Zahlen seither enorm gesteigert“, sagt Engel und fügt an: „Vor allem auch an Schulen.“

Hier kann sich vor allen Dingen der Gmünder Raum sehen lassen. Das Aushängeschild dabei Waldstetten (445 Abzeichen). „Hier klappt es hervorragend. Das hängt natürlich auch mit den Leuten vor Ort zusammen. Gerade an Schulen ist es wichtig, dass die Lehrer den Schülern dieses Angebot überhaupt machen“, so Engel weiter. Natürlich sei dass auch mit einem Aufwand verbunden. Die Sportlehrer müssen die Daten beispielsweise in ein System eintragen. „Das kostet Zeit“, zeigt Engel durchaus Verständnis. An zwei Terminen geht Engel unter anderem auf Werbetour durch die Region. In diesem Jahr ist er dabei an der Realschule in Bopfingen (11. April um 19 Uhr) und beim TSV Bartholomä (3. April um 19 Uhr) zu Gast. Neben der Information gibt er auch die Termine zur Abnahme des Sportabzeichens bekannt und informiert über die Möglichkeit sich zum Prüfer ausbilden zu lassen.

Vier Schulen in Stuttgart dabei

„Ein Tag dauert das Prozedere beim WLSB und diese Lizenz gilt dann für fünf Jahre“, führt Engel an. Rund 250 Prüfer gibt es bislang.

Die ersten Früchte kann Engel und sein „Team Sportabzeichen“ in Bopfingen bereits ernten. Während des Pressegesprächs vermeldete Pawlita grinsend: „Wir haben bereits wieder Anmeldungen aus dem Raum Bopfingen bekommen.“ Zusätzlich zu den reinen Abzeichen gibt es im WLSB auch noch einen Schulwettbewerb. Hier werden diese je nach Schülerzahl in Kategorien von A bis D eingeordnet. Vom Landesverband werden dann die sechs besten Schulen zur Verleihung nach Stuttgart eingeladen. Darunter in diesem Jahr wie schon 2018 vier Schulen aus dem Ostalbkreis (Realschule Bopfingen, Franz von Assisi Schule Waldstetten, Hariol-Gymnasium Ellwangen und die Mozartschule Hussenhofen).

Für die anderen acht teilnehmenden Schulen veranstaltet der Sportkreis Ostalb wieder eine eigene Ehrungsfeier am 15. Mai in den Räumen der Kreissparkasse in Gmünd. Doch nicht nur an Schulen kann das Sportabzeichen abgelegt werden. Auch die Sportvereine haben dazu die Möglichkeit. Besonders eifrig waren hier in 2018 der TSV Bartholomä (106 Abzeichen bei 706 Mitgliedern), der Turnverein Bargau (122, 1039), der Turn- und Gesangsverein Horn (42, 506), der Schwimmverein Schwäbisch Gmünd (83, 1093) und der MTV Aalen (132, 1810). Für das Sportabzeichen hat man ein ganzes Jahr lang Zeit und es lohnt sich nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. „Polizeibewerber können beispielsweise die Eignungsprüfung durch das Sportabzeichen umgehen“, sagt Engel. Zudem sei es auch an vielen Hochschulen mittlerweile möglich die verlangten Sportnachweise durch das Abzeichen zu ersetzen.

„Generell ist es ja auch schön für den Lebenslauf. So kann man seinem zukünftigen Arbeitgeber von Anfang an zeigen, dass man gesundheitlich in einer guten Verfassung ist“, sagt der Pressesprecher des Sportkreises Ostalb, Jörg Hinderberger. Interessant ist beim Blick auf die Zahlen der abgelegten Sportabzeichen aber auch ein anderer Aspekt. Die erwachsenen Teilnehmer erreichen zu 65 Prozent (315/482) das Abzeichen in Gold. Bei den Jugendlichen schaffen das allerdings nur 31 Prozent (773/2467). „Das hat den einfachen Hintergrund, dass die Erwachsenen zumeist aktive Sportler sind. Bei den Jugendlichen verteilt sich das mehr“, erklärt Engel.

An einem kommt man beim Ablegen des Sportabzeichens im Übrigen in keiner Kategorie vorbei: Dem Nachweis über die Fertigkeit im Schwimmen. Daher bietet der Sportkreis Ostalb auch in 2019 zwei Termine an: Am 8. Juni (14 - bis 17 Uhr) im Freibad Hirschbach und am 19. Mai (9 - 12 Uhr) im Bud-Spencer Freibad in Schwäbisch Gmünd kann diese abgelegt werden.