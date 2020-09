Sportkreis ehrt Klaus Pavel

„Klaus Pavel hat diese höchste Auszeichnung des Sportkreises Ostalb verdient“, sagte Sportkreischef Manfred Pawlita bei der Verleihung des Sportkreisehrenbriefes für Landrat Pavel. Im Rahmen einer kleinen Feier war eine Delegation des Sportkreisvorstandes (die stellvertretenden Vorsitzenden Moni Eberle, Franz Schaffenrath und Martina Göhringer) beim Landrat und überreichte Pavel die Auszeichnung.

Pawlita fasste kurz und knapp zusammen: „Sie stehen für die Werte des Sports. Sie haben sich intensiv als Förderer und als einer, der uns auch immer gefordert hat, für den kleinen Verein, für den großen Verein wie für die gesamte Sportfamilie beispielhaft eingesetzt. Am besten kann man es mit den Untertiteln der aktuellen gesellschaftspolitischen Kampagne des WLSB ausdrücken: Klaus Pavel stand und steht für Zusammenhalt, Leidenschaft und Gemeinschaft“, so Pawlita in seiner Laudatio.

In den weiteren Ausführungen hob Pawlita die ständige Bereitschaft von Klaus Pavel hervor, wenn irgend möglich jeden Termin wahrgenommen zu haben, sei es Vereinsjubiläum, sei es sportpolitische Veranstaltungen. Viele unzählige Begegnungen seien es in 24 Jahren gewesen, ob Sportkreistage, Sportforen Ostalb, Sportkreisgalas, Ravennatournee und und und. Diese herausgehobene Ehrung, so alle Sportkreisvorstandsmitglieder unisono, will einfach für den Sport sagen: Danke, Klaus Pavel.