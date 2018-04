Die Bezirksmeisterschaften 2018 der Jugend sind an zwei Orten ausgetragen worden. In Rainau-Schwabsberg und Schrezheim hatten die Jugendlichen des Bezirks zudem die Möglichkeit, sich für die diesjährige württembergische Jugendmeisterschaften im Einzel am 28. und 29. April in Hattenburg und Bad Wurzach zu qualifizieren.

Plätze waren dieses Jahr, nach der, für den Bezirk wieder einmal erfolgreichen württembergischen Meisterschaft 2017, ebenfalls recht zahlreich zu vergeben. Somit wurden jeweils fünf Startplätze in den Altersklassen U 18 (m) und U 18 (w), sowie sieben bei der U 14 (w) und in der U 14 (m) ausgespielt. Und um diese kämpften die Nachwuchskegler mit großem Einsatz. Bei einigen der hier gezeigten Leistungen könnte vermutlich der eine oder andere aktive Spieler nicht mithalten. Qualifiziert haben sich in den jeweiligen Altersklassen:

U 18 m: (Ergebnisse am ersten Tag/ zweiten Tag/ Gesamt:

1. Krieg, Stefan (KV Aalen) 551/ 556/ 1107; 4. Müller, Theo (KV Aalen) 549/ 526 /1075; 3. Kuhn, Jakob (KC Schwabsberg) 533/525/1058; 4. Schulz, Simon (KV Aalen) 514/516/1030; 5. Dominguez, Claudio (KC Schwabsberg) 544/479/1023.

U 18 w: 1. Kunz, Selma (TV Niederstetten) 575/518/1093; 2. Hutter, Carolin (KC Schwabsberg) 568/519/1087; 3. Fladung, Johanna (TV Niederstetten) 521/524/1045; 4. Drexel, Lara (KC Schrezheim) 522/499/1021; 5. Keim, Natalie (TV Niederstetten) 495/496/991.

U 14 m: 1. Röhberg, Alexander (KC Schrezheim) 515/507/1022; 2. Kuhn, Josef (KC Schwabsberg) 506/483/989; 3. Ulrich, Max (TSV Westhausen e.V.) 457/511/968; 4. Dominguez, Nicolas (KC Schwabsberg) 465/474/939; 5. Gerlach, Sven (SK GAW-Oberkochen) 473/462/935; 6. Kucher, Josef (KC Schrezheim) 461/440/901.

U 14w: 1. Pollak, Corinna (KC Schwabsberg) 502/501/1003; 2. Fladung, Lea Sophie (TV Niederstetten) 456/504/960; 3. Pollak, Maike (KC Schwabsberg) 454/453/907; 4. Gruhs, Nina (KC Schwabsberg) 455/449/904; 5. Fleißner, Monique (TSV Westhausen e.V.) 428/432/860; 6. Gerlach, Anja (SK GAW-Oberkochen) 429/342/771; 7. Butschek, Hanna (TSV Westhausen e.V) 392/359/751.

Neu eingeführt wurde im Bezirk die Spielklasse U 10, die in vier Spieltagen ihre Qualifikation zur „Top 8“ ausspielten. Diese können dann ebenfalls am 2. Spieltag der Bezirksmeisterschaft mit 60 Wurf in die Vollen ihren Bezirksmeister ermitteln durften.

Die Platzierungen und Ergebnisse:

U 10 gemischt: 1. Köder, Johannes (KC Schwabsberg) 300; 2. Maier, Linus (KC Schwabsberg) 296; 3. Düll, Ben Luis (TV Niederstetten) 260; 4. Mayer, Leon (KC Schwabsberg) 253; 5. Unger, Miriam (KC Schwabsberg) 234; 6. Schneck, Noah (TSV Westhausen e.V.) 224; 7. Köder, Sebastian (KC Schwabsberg) 190; 8. Riedelsheimer, Jannik (KC Schwabsberg) 185.

Am Ende des zweiten Tages erfolgte die Siegerehrung, bei der den erfolgreichen Spielern ihre Medaillen und ihre Startplatzzuweisungen vom Bezirksvorsitzenden Waldemar Geist und vom Bezirksjugendsportwart Gunther Fladung überreicht wurden.

Die erfolgreichen Jugendmannschaften des Bezirks, die zweite U-18-Mannschaft (männlich) des KC Schwabsberg und die U-14-Mannschaft (weiblich), ebenfalls vom KC Schwabsberg, die im Laufe der Jugendspielrunde ihren Bezirksmeistertitel errungen hatten, werden voraussichtlich ihre Ehrung und ihre Medaillen auf der Hauptversammlung des KC Schwabsberg erhalten.

Des Weiteren wird die U-14-Mannschaft des KC Schwabsberg (weiblich) auf Grund ihres Titels, sowie die U-14-Mannschaft des KC Schwabsberg (männlich) und die U-14-Mannschaft (männlich) des TSV Westhausen e.V. den Bezirk auf der Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft am 12. und 13. Mai diesen Jahres, ebenfalls in Hattenburg und Bad Wurzach, vertreten dürfen.