Sportgelände: Verbleib als beste Lösung?

Wohin mit dem Sportgelände in Ebnat? Diese Frage treibt die Ebnater, ihre Vereine und die Stadt schon seit Langem um. In seiner jüngsten Hauptversammlung hat sich jetzt der SV Ebnat gegen eine Aussiedlung des Geländes in die Nähe der Feuerwache und für einen Verbleib am derzeitigen Standort samt Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem angrenzenden Festgelände ausgesprochen (wir berichteten). Eine Lösung, die auch Oberbürgermeister Thilo Rentschler zwar nicht für das Maximum, dafür aber für das Optimum hält. Und gleichzeitig betont, es sei bislang stets ergebnisoffen über alle möglichen Varianten diskutiert worden.

Die Stadt habe laut ihrem stellvertretenden Pressesprecher Ralf Abele den Wunsch nach einem Kunstrasenplatz zur Verbesserung der Trainingsbedingungen in Ebnat aufgegriffen und vier Varianten für die mögliche Weiterentwicklung der Sportanlagen entwickelt. Diese seien im Gemeinderat und in Gesprächen mit Vereinen ergebnisoffen präsentiert worden. Dabei seien auch mehrmals Gespräche mit allen Vereinen geführt worden.

Am 30. Juni im Ortschaftsrat

Im Ortschaftsrat sei laut Abele am 5. Februar das Thema beraten und der Wunsch nach einem gemeinsamen Termin mit örtlichen Vereinen, dem Ortschaftsrat und Vertretern der Stadtverwaltung geäußert worden. Dieses Treffen habe am 13. April auf Einladung von Ortsvorsteher Manfred Traub stattgefunden. Ergebnis sei im Wesentlichen gewesen, dass sich alle Beteiligten über die verschiedenen Varianten nochmals Gedanken machten und sich der Ortschaftsrat am 30. Juni wieder mit dem Thema befasse.

Die verschiedenen Möglichkeiten, die vom Stadtplanungsamt erarbeitet wurden:

Bezahlbare Variante

OB Thilo Rentschler geht auf Nachfrage unserer Zeitung von der Ertüchtigung der bestehenden Sportanlagen aus. Für den Bau eines Kunstrasenplatzes müsse der SV Ebnat das Signal für eine Mitfinanzierung im Rahmen der städtischen Sportförderung geben, wie dies überall in der Stadt der Fall sei. Auch könne der SV auf die übliche Unterstützung durch den Württembergischen Landessportbund (WLSB) hoffen. Der Kunstrasenplatz würde dann anstelle des seitherigen Trainingsplatzes entstehen. Diese Lösung sei zwar nicht das von manchen favorisierte Maximum, aber das Optimum auch unter dem Aspekt der Bezahlbarkeit. Denn die Gelder, die man bei anderen Varianten durch den Verkauf von ein paar Bauplätzen mehr einnehmen könnte, würden durch die Mehrkosten bei der Verlagerung des gesamten Sportgeländes mehr als „aufgefressen“ werden. Jetzt liege der Ball zum einen beim Ortschaftsrat, zum anderen beim SV Ebnat, der sich bezüglich der Finanzierung äußern müsse.