Durch den 2:0-Heimsieg der Sportfreunde Dorfmerkingen gegen den FV Löchgau sind die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen und belegen den ersten Tabellenplatz der Fußball-Verbandsliga. „Die Partie hat heute gezeigt, dass wir in allen Mannschaftsteilen körperlich fit sind. Die zweite Spielhälfte war etwas zäh, doch zehn mal nicht verloren zu haben ist aller Ehren wert und verdient ein großes Kompliment“, sagt der Trainer der Sportfreunde nach der Partie.

Trainer Dietterle musste durch das Fehlen von Gruber, Sauer und Milojkovic die Anfangsformation umstellen. Neben Youngster Schwarzer, der erstmals von Beginn an ins Team rückte, waren es Benjamin Schiele und Simon Vesel, die in die Startformation rückten. Von Beginn an zeigten die Sportfreunde allerdings, wer Herr im Hause ist und so war es bereits nach fünf Zeigerumdrehungen Daniel Nietzer, der nach Vorarbeit von Zimmer und Mutlu nur knapp das Gehäuse von Löchgaus Keeper Brasch verfehlte. Zwei Zeigerumdrehungen später hatte Lukas Schwarzer die große Chance zum Führungstreffer. Benjamin Schiele setzte sich über die linke Seite gekonnt durch, sein Querpass kam zu Schwarzer, der das Leder jedoch aus fünf Metern am Gehäuse der Gäste vorbei schoss.

Trotz deutlicher Überlegenheit der Sportfreunde dauerte es bis zur 26. Minute bist der längst fällige Führungstreffer fiel. Mutlu bediente mustergültig Nietzer und dieser wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Der Unparteiische Rösch zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Marco Haller, der beste Dorfmerkinger Akteur, schnappte sich das Leder. Doch Keeper Brasch lenkte den zu schwach getretenen Elfmeter an den Pfosten.

Hier war Benjamin Schiele zur Stelle und drosch das Leder zum Führungstreffer in Löchgaus Maschen. Kaum zwei Minuten später war es ein Flankenball von Schwarzer, der immer länger wurde und Brasch konnte mit den Fingerspitzen das Leder noch an den Querbalken lenken.

Sportfreunde legen nach

Dorfmerkingen drängte nun auf eine Vorentscheidung und diese folgte in der 40. Minute. Der lauffreudige Zimmer war es, der sich das Leder im Mittelfeld erkämpfte, zu Mutlu passte und dieser mittels eines Doppelpasses Nietzer bediente und es hieß 2:0. Ein Eckenverhältnis von 8:1 in der ersten Spielhälfte drückte die Überlegenheit der Sportfreunde aus.

Auch im zweiten Durchgang ein nahezu unverändertes Bild. Vor allem Löchgaus bester Akteur, Keeper Brasch, bewahrte ein ums andere mal mit einer Glanzparade seine Farben vor einem höheren Rückstand. Nennenswerte Torchancen der Gäste waren an diesem Tag Fehlanzeige.