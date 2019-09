0:3 stand in großen Ziffern nach 20 Minuten auf der neuen Anzeigetafel. Dass sich Fußball-Oberligist sich dem SGV Freiberg am Ende knapp mit 2:3 (1:3) geschlagen geben musste, ist ein Abbild des bisherigen Saisonverlaufs. Tolle Moral und Einsatz versus Unkonzentriertheit und fehlende Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. So hatte Trainer Helmut Dietterle auch dieses Mal an der Leistung nichts auszusetzen, außer, … ja, außer dubiosen 20 Minuten in denen Freiberg konsequent jeden Dorfmerkinger Fehler nutzte.

Dabei startete man wie letzte Woche optimal in die Partie und hätte durch Nietzer (1.) nach einem Pass von Gallego in Führung gehen müssen. Stattdessen stand es zehn Sekunden später 0:1. Keine klare Zuordnung und ein unglücklicher Pressschlag – so wird aus nichts ein Tor (1.). Eine knappe Zeigerumdrehung später hatte Zech seine zweite Ballberührung, als der das Spielgerät abermals aus seinem Gehäuse holte (3.). Auch hier waren die Sportfreunde zu passiv und begeisterte Zuschauer des Freiberger Angriffs, die jetzt richtig aufdrehten. Zwar schossen Nietzer (4.), Janik (6.) und Mayer (14. und 16.) auf das Freiberger Tor und man erkämpfte sich die erste Ecke des Spiels, aber ernsthaft in Gefahr kam es nicht. Anders die mit nominell vier Stürmern angetretenen Gäste, die sich durch die Dorfmerkinger Reihen kombinierten wie Felix Neureuther durch seine Slalomstangen. Die logische Folge war das 0:3, dass der kleinste Spieler auf dem Platz nach einem Freistoß per Kopf erzielte (20.). Drei Schüsse, drei Tore – effektiv!

Sie ergeben sich nicht

Aber die Sportfreunde ergaben sich nicht in ihr Schicksal, nahmen ihr Herz in die Hand und kämpften sich ins Spiel. Beide Teams hatten nun Chancen das Ergebnis zu ihren Gunsten zu verändern. Nach einer Riesenchance für Freiberg (25.) entschärfte der junge Gästekeeper mit einer Glanzparade einen 20-Meter Freistoß von Andreas „Bobo“ Mayer (26.). Nach einer weiteren Freiberger Chance (32.) platzte „Bobo“ Mayer der Kragen und mit „Kämpfen nicht Jammern“ gab er die Devise vor (36.). Ein abgefälschter Schuss von Gallego (40.) leitete die Schlussoffensive ein. Die anschließende Ecke landete bei Nietzer, dessen Kopfball der Gästekeeper mit einer sensationellen Parade zur erneuten Ecke klären konnte (41).

Jetzt machte Nietzer alles richtig und erzielte das 1:3 zu einem psychologischen wichtigen Zeitpunkt (41.). Die zweite Hälfte begann wie die erste endete – Ecke für Dorfmerkingen (46.) und Torschuss durch Nietzer (50.). Man drängte auf den Anschlusstreffer und entblöste die Abwehr. Doch die Gäste konnten die sich Chancen nicht nutzen. Symptomatisch der von Zech gehaltene Foulelfmeter (80.). Die Sportfreunde waren jetzt den berühmten Schritt schneller, agierten aber vor dem Tor zu umständlich (68. Wende) oder man hatte Pech (56. Gallego, 81. B. Schiele). Oder statt einfach zu schießen wurde der vermeintlich besser stehenden Mitspieler gesucht (86. Nietzer). Bis es Schindele (87.) und Gallego (90.) versuchten. Davon animiert hielt auch Nietzer im 16er einfach mal drauf. Der Abpraller landet bei Gallego, der zum 2:3 abstaubt. Anspiel – Abpfiff, obwohl noch Nachspielzeit auf der Uhr gewesen wäre.

Nicht nur beim Abpfiff machte das Schiedsrichtergespann eine unglückliche Figur. Nach dem Motto „Die tun nichts, die wollen nur spielen“ ließ man vieles laufen. Dass es nicht eskalierte lag an der Besonnenheit der Akteure.

Stimmen zum Spiel:

Mario Estasi (Freiberg): Es war ein sehr zähes Spiel. Wir gehen durch einen Fehler in Führung. Aber selbst nach dem 0:3 hatten wir keine Sicherheit im Spiel und legen nach. Dorfmerkingen hatte nichts mehr zu verlieren. Wenn der Anschlusstreffer fünf Minuten früher fällt wird es noch ganz eng. Wir haben die letzten beiden Partien trotz guter Leistung verloren und uns für eine schlechtere Leistung belohnt.

Helmut Dietterle (Dorfmerkingen): Ich bin enttäuscht. Statt mit 1:0 in Führung zu gehen holen wir den Fehler nach, sind unkonzentriert und liegen 0:3 hinten. Wie wir dann gegen diese technisch versierte Mannschaft zurückgekommen sind zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Bis auf die 20 Minuten kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Da waren wir nicht konsequent genug. Leider hat der Torwart zweimal überragend gehalten. Die letzten Spiele haben wir gegen Ende verloren, dieses am Anfang. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, über die Woche arbeiten, Selbstvertrauen aufbauen und die Sache positiv angehen.

Daniel Nietzer: Freiberg ist ein Top-Team. Hier nach einem 0:3 ins Spiel zurückzukommen ist schwer. Wenn das 2:3 früher fällt kippt das Spiel. Daher können wir mit der Leistung zufrieden sein. Bei den Toren waren wir nicht da.

Marc Gallego: Wenn man nach 20 Minuten 0:3 hinten liegt und dann noch 2:3 spielt – da fehlen mir die Worte. So komisch es klingt war unsere Leistung top. Daher bin ich sicher, dass wir unsere Punkte bald wieder holen. Wir müssen uns unser Glück erarbeiten und dürfen nicht in Panik geraten.