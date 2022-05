Sportfreunde vergeben Big Point

SfD: Junker – Werner (58. Schindele), Janik, Feil, Eiselt, Pesic D., Gunst, Nietzer, Adler, Renner (26. Mutlu, 87. Avigliano) Gallego.

Tore: 1:0, 2:1 Gallego (22., 64.) 1:1 Martin (44.) 2:2 Tasli (89.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Gallego (81.).

Stimmen zum Spiel:

Trainer Helmut Dietterle: Selbstzerstörung nennt man so was. Die Gelb-Rote Karte innerhalb einer Minute ist unverzeihlich. Und dann der Eckball. Eine verunglückte Ecke bei der vier drumrum stehen. Trotzdem kommt der Ball zum Gegner. Der kann dann aus kürzester Entfernung im Knien einköpfen kann. Wenn man sich so verhält, so ein Abwehrverhalten. Da ist schon enttäuschend. Die zweite Halbzeit haben wir überragend gespielt und uns Chancen herausgespielt. Von den drei, vier klaren, einhundertprozentigen Chancen musst Du einfach eine machen. Die zwei Punkte sind total verschenkt. Das Spiel hätte eigentlich nur einen Sieger geben dürfen, wir. Aber so ist Fußball. Wir sind selber Schuld und dürfen uns nirgends beschweren, sondern müssen uns an die eigene Nase fassen.

Fabian Janik: Wir bekommen es wieder nicht verteidigt – bitter. Die zweite Halbzeit war stark von uns. Der Lattenschuss von Pesic, dann noch die Riesenchance von Nietzer. Eine musst Du machen. Und dass die da am Schluss nochmal alles nach vorne werfen.

Michael Schiele: Das war halt ein Sechs-Punkte-Spiel, dass wir gewinnen müssen. Die hatten eigentlich keine Chancen. Sie kamen nur zweimal vors Tor. Und dann der Standard kurz vor Schluss. Der war ganz alleine und konnte im Stehen köpfen. Und jetzt fehlt Gallego auch noch. (jubl)