Im vorletzten Vorbereitungsspiel vor der am kommenden Samstag beginnenden Rest-Verbandsspielrunde bei Olympia Laupheim, haben die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Landesligisten Schwäbisch Hall hinnehmen müssen.

Auf dem neuen Haller Kunstrasenplatz schenkten sich beide Teams nichts und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Letztendlich siegte der Gastgeber knapp mit 2:1. Dennoch zeigte sich Trainer Helmut Dietterle mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden. Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Start in das Pflichtspieljahr 2019 der Sportfreunde Dorfmerkingen steigt an diesem Dienstag (18.45 Uhr) in Unterkochen. Gegner ist dann der Bezirksligist FV Unterkochen.