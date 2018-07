An diesem Dienstag kommt es auf der Sportanlage in Eglingen (18.30 Uhr) zu einem Kräftemessen zwischen dem Bezirkspokalsieger Kocher/Rems und Meister der Bezirksliga, FV Sontheim und dem Verbandsligisten SF Dorfmerkingen.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben nach dreiwöchiger Vorbereitungszeit ein intensives Vorbereitungsprogramm bewältigt. Hierbei war das Hauptziel von Trainer Helmut Dietterle, die zehn Neuzugänge zu integrieren. Mit dem Vorbereitungsspiel gegen den FV Sontheim beginnt für die Sportfreunde die zweite Hälfte der Vorbereitung.

Für beide Teams gilt es nun in Eglingen, die passende Anfangsformation für die am kommenden Wochenende beginnende 1. WFV Pokalrunde herauszufinden. Hierbei trifft der FV Sontheim auf die Stuttgarter Kickers, während die Sportfreunde an diesem Samstag zu Hause auf den TSV Essingen treffen. Das Vorspiel bestreiten die F-Jugend Mannschaften FC Härtsfeld 03 - TSG Giengen. In der Halbzeitpause zeigt die neuformierte Tanzgruppe des SV Eglingen ihr Können.