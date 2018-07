Sportfreunde treffen auf Essingen

An diesem Donnerstag wurde per Zufallsgenerator im DFBnet die Runden eins und zwei im Wettbewerb um den DB Regio-wfv-Pokal der Fußballer ermittelt. Gespielt wird zunächst in vier Gruppen nach Landesliga-Gebieten.

Bereits die erste Runde liefert einige interessante Begegnungen: So spielen die Sportfreunde Dorfmerkingen gegen den TSV Essingen, zwei Wochen später treffen beide im Eröffnungsspiel der Verbandsliga Württemberg erneut aufeinander. Landesligist FV Sontheim/Brenz darf sich über das „große Los“ Stuttgarter Kickers freuen. Die Spiele der ersten Runde unserer Vereine:

Gruppe 2: TSG Hofherrnweiler-Unter. II (BZL) - 1. FC Normannia Gmünd (OL); TSG Hofherrnweiler-Unter. (LL) - TSV Weilimdorf (LL); FV Sontheim/Brenz (LL) - SV Stuttgarter Kickers (OL); TSGV Waldstetten (LL) - TSV Buch (LL); Spfr Dorfmerkingen (VL) - TSV Essingen (VL); 1. FC Germania Bargau (LL) - SV Ebersbach/Fils (LL).

Freilos: SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga Südwest)

Gruppe 3:

Freilos: VfR Aalen (3. Liga)