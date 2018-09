Das hätte ein ruhiger Fußballnachmittag für die Sportfreunde Dorfmerkingen beim Newcomer SV Breuningsweiler werden können, wären die Verbandsliga-Fußballer vor allem in der ersten Spielhälfte konsequenter gewesen. Doch dem war nicht so und feierten die Sportfreunde am Ende einen 4:2-Sieg.

Dorfmerkingen führte den Gast in den ersten 40 Minuten regelrecht vor, ging durch einen sehenswerten Heber von Bihr in der 25. Minute nach Vorarbeit von Michael Schiele in Führung und hatte danach Chancen durch Nietzer, Mutlu und Gruber zur Vorentscheidung. Es dauerte jedoch bis zur 32. Minute bis der zweite Dorfmerkinger Treffer fiel. Nietzer bediente uneigennützig Gruber, dieser bekam das Leder jedoch nicht unter Kontrolle und erkämpfte sich den Ball zurück. Die Hereingabe vollstreckte Mutlu zur 2:0-Führung. Bis kurz vor dem Pausenpfiff strahlten die Gastgeber so gut wie keine Gefahr aus. Ein unnötiger Eckball vor der Pause: Scherer übersah Franzen und dieser köpfte zum schmeichelhaften 1:2 ein. Nach der Pause dann kamen die Mannen um Trainer Stanke wie ausgewechselt aus der Kabine. Der erste Warnschuss des eingewechselten Wissmann zeigte zunächst keine Wirkung. Erst als Dorfmerkingens Keeper Zech seine Farben mit zwei Glanzparaden vor dem Ausgleich bewahrte, kamen die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle wieder in die Spur. Der zuvor eingewechselte Youngster Mango war es, der von Nietzer nach 65 Minuten freigespielt wurde und den erlösenden 3:1-Führungstreffer erzielte. Der Bann war nun endgültig gebrochen. Auch das 4:1 eine Augenweide des 18-jährigen Fabio Mando, der nach Vorarbeit von Haller seinen Gegenüber umkurvte und unhaltbar vollstreckte. Nun folgte der einzige Wermutstropfen im Dorfmerkinger Spiel. Nach einem Zupfen im Strafraum durch F. Janik am Stürmer der Heimelf entschied der Unparteiische auf Elfmeter und Rot. Friedrich verwandelte zum 2:4-Endstand.