Sportfreunde schlagen Bettringen 5:1

Bei hochsommerlichen Temperaturen in Ohmenheim haben die Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde aus Dorfmerkingen im Testspiel den Bezirksligisten SG Bettringen mit 5:1 besiegt.

Beide Mannschaften präsentierten den Zuschauern dabei offensiven Fußballsport und so wog die Partie in der Anfangsphase hin und her. Der Dorfmerkinger Führungstreffer fiel dann wie aus dem Lehrbuch: Ein Torwartabwurf von Keeper Christian Zech, dessen Flug in den Urlaub sich um einen Tag verschoben hat, über 40 Meter zu Felix Gruber, dieser bediente Milojkovic und es hieß 1:0.

Das 2:0 noch vor der Pause war dann fast eine Kopie des Führungstreffers. Wieder ein schneller Abwurf des Dorfmerkinger Keepers. Dieses Mal kam das Leder zu Youngster Mango, der im Strafraum nur durch Foulspiel gebremst werden konnte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Marco Haller zur 2:0-Pausenführung. Nach der Pause wechselten beide Trainer ihre Mannschaften kräftig durch und zudem musste auf Grund der Hitze zwei Trinkpausen eingelegt werden. Für die nächsten Treffer sorgten dann erneut die Sportfreunde. So waren es Mutlu, der durch einen Heber über Bettringens Keeper und Timo Zimmer nach Vorarbeit von Nietzer die das Ergebnis auf 4:0 erhöhten. Durch einen Foulelfmeter gelang dem Bezirksligisten dann allerdings der Anschlusstreffer. Doch die Sportfreunde konnten in der Schlußphase noch einmal nachlegen. Milojkovic besorgte mit seinem Treffer den 5:1-Endstand. Trainer Helmut Dietterle zeigte sich mit dem Engagement jedes Einzelnen zufrieden, ist jedoch weiter auf der Suche nach der endgültigen Startformation für das WFV-Pokalspiel am Samstag, dem 4. August (15.30 Uhr) in Dorfmerkingen. Das nächste Vorbereitungsspiel der Sportfreunde Dorfmerkingen findet dagegen bereits an diesem Samstag auf heimischem Rasen statt. Dort trifft der Verbandsligist im Rahmen des Stadtpokals auf Schwäbisch Hall (13 Uhr).