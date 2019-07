Sportfreunde mit Remis im letzten Test

Nach einer Trainingseinheit auf dem Dorfmerkinger Sportgelände sind die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle am vergangenen Samstag nach Regglisweiler gereist. Dort trafen sie im letzten Vorbereitungsspiel auf den Landesligisten TSV Buch.

Trainer Dietterle wollte dabei nochmals alle Akteure zum Einsatz bringen. Abgesehen von Marc Gallego, der erst am Sonntag verpflichtet wurde. Die Sportfreunde waren im ersten Spielabschnitt tonangebend, konnten die Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. Nach vielen Wechseln kam der Spielfluss in der zweiten Spielhälfte mehr und mehr zum stocken. Michael Wende vergab die große Chance zum Führungstreffer durch einen verschossenen Foulelfmeter. In der 76. Minute ging dann der Außenseiters in Führung. Diese konnte Benjamin Schiele aber in der Schlussphase schließlich noch ausgleichen. Nun gilt in den kommenden zwei Trainingseinheiten die richtige Anfangsformation für die 1. WFV Pokalrunde am Mittwoch (18 Uhr) beim TSV Neu-Ulm herauszufinden.