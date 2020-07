Nach acht Monaten konnten die Sportfreunde Dorfmerkingen unter Einhaltung der Corona bedingten Auflagen ihr erstes Heimspiel bestreiten. Bis auf Yannick Schmidt, standen Trainer Helmut Dietterle alle Akteure des Spielerkaders zur Verfügung und jeder Akteur kam über 45 Minuten zum Einsatz. Am Ende unterlagen die Sportfreunde der U 19 des FC Heidenheim mit 0:1.

In der ersten Spielhälfte waren es die Fußballer aus Heidenheim, die mit ihrer disziplinierten und gut organisierten Spielweise die Dorfmerkinger Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten und Keeper Christian Zech forderten. Auf der Gegenseite war es Keeper Barth, der einen Schlenzer von Neuzugang Schweizer im letzten Moment über den Querbalken lenkte. Zu verhalten und passiv, kritisierte Dorfmerkingens Trainer das Auftreten seiner Schützlinge im 1. Durchgang. Im 2. Durchgang brachte Trainer Dietterle elf neue Spieler. Während die Gäste ihre einzig nennenswerte Torchance durch Onos in der 65. Minute mit einem sehenswerten Heber zum Siegtreffer nutzten, vergaben Renner, Gallego und Weiß in aussichtsreicher Position. „Wir haben schon öfters gegen die U 19 des 1.FC Heidenheim gespielt. Dies war eines der besseren Spiele gegen eine sehr diszipliniert auftretende Heidenheimer Mannschaft. Unter dem Strich bin ich nach der harten Trainingswoche zufrieden“, sagte SfD-Trainer Helmut Dietterle nach der Partie. Tor: 0:1 Eric Onos (65.). Dorfmerkingen: 1. Halbzeit: Zech, Schwarzer, Scherer, Janik, Feil, Zimmer, Bihr, Fürst, Nietzer, Schweizer, Mutlu.

2. Halbzeit: Junker, Brenner, Eiselt, Gunst, Ciraci, Gruber, Schiele, Weiß, Renner, Schindele, Gallego.