Klagen, das können sie die komplette Saison bislang wahrlich nicht, Doch ausruhen wollen sie sich bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen auch nicht. Derzeit rangieren die Fußballer von Trainer Helmut Dietterle, die die komplette Saison unbesiegt sind, wieder auf Platz eins der Verbandsliga. An diesem Samstag (15 Uhr) geht es aber schon zum nächsten Prüfstein. Es wartet der FC 07 Albstadt (13., 19 Punkte).

Es wirkt beinahe wie das kleine gallische Dorf in den Geschichten von Asterix und Obelix, dieses Dorfmerkingen. Unbeugsam und unbesiegt schicken sich die Sportfreunde an wieder ein Stückchen Fußballgeschichte zu schreiben. Zwar bleibt das Wörtchen Oberliga weiter unausgesprochen, aber die Leistung in der Saison bislang spricht Bände. „Wir haben nichts zu klagen“, sagt Helmut Dietterle. Außer vielleicht beim Abwehrverhalten im Sechzehner. Genau in dieser gefährlichen Region habe man zuletzt „unkonzentriert und unvorsichtig agiert“. Die Folge leichte und vermeidbare Gegentreffer durch Strafstöße. Hier hat der erfahrene Trainer der Sportfreunde die Sinne seiner Mannschaft geschärft.

Nach dem „verdienten“ 3:1-Sieg in einem „nicht großartigen Fußballspiel“ über Breuningsweiler hat Dietterle nun die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust. Denn an diesem Samstag wartet Albstadt auf den Spitzenreiter. Am vergangenen Spieltag haben diese Hollenbach besiegt (2:1) und damit aufhorchen lassen. „Die Albstädter sind viel besser als ihr Tabellenstand“, stellt Dietterle deshalb klar und fügt an: „Sie verfügen mit Mario Aller über einen überragenden Torhüter und eine starke Physis.“ Alleine schon deswegen hatte nicht nur Dietterle das Team viel weiter oben in der Tabelle erwartet. Allerdings haben zu Beginn der Runde die Ergebnisse nicht gepasst und dann „wird es in einer solch ausgeglichenen Liga eben schwer“ wieder nach oben zukommen. Nun spielen die Albstädter zwar schon bald im Viertelfinale des WFV Pokals (10. April gegen Essingen) aber in der Liga gegen den Abstieg. Das macht die Aufgabe für die Schützlinge von Helmut Dietterle aber nicht leichter.

Zimmer fraglich

Sicher nicht helfen kann beim Gastspiel Onur Mutlu (Sprunggelenk) und vermutlich auch Benjamin und Philipp Schiele (beide krank). Hinter dem Einsatz von Timo Zimmer (Oberschenkelprobleme) und Deniz Bihr (krank) steht noch ein Fragezeichen. „Timo mussten wir zuletzt zweimal vorzeitig aufgrund des Oberschenkels auswechseln. Da müssen wir abwarten, ob es gegen Albstadt reicht“, sagt Dietterle. Dass es aber generell auch am Samstag zu einem Sieg reichen kann, daran hat Dietterle keinen Zweifel: „Wir ruhen uns nicht auf dem bislang Erreichten aus.“