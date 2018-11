Sportfreunde im Fußball-Wahnsinn

Fußballwahnsinn erlebten die zahlreich mitgereisten Dorfmerkinger Fans beim 5:5 (4:1)-Unentschieden zwischen dem SSV Ehingen Süd und den Sportfreunden Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga. Nach einer desolaten ersten Spielhälfte und nach 52 Minuten einem 1:5-Rückstand bahnte sich für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle ein Desaster an. Doch es kam anders.

Dass Wille, körperliche Fitness und eine gute Moral, Berge versetzen können, zeigte sich in Folgezeit. Die Sportfreunde drehten die Partie, erkämpften sich ein 5:5 und hatten in der Schlussphase Pech, als der Unparteiische ein klares Foulspiel im Ehinger Strafraum an Nietzer übersehen hatte und den Schützlingen von Dietterle den fälligen Foulelfmeter untersagte.

Kaum hatten die Fans ihren Platz auf dem Sportgelände eingenommen, war es Telalovic, der ungestört durch die Dorfmerkinger Abwehrreihen lief und zum 1:0 einschoss. Vor schnellem Umschaltspiel der Gastgeber hatte Dietterle seine Mannen vor der Partie gewarnt und aufmerksam gemacht. Diese Warnung fand jedoch bei den Akteuren keinerlei Gehör. So nach 22 Minuten, als ein Ehinger Spieler erst kurz vor dem Strafraum durch Foulspiel gebremst wurde. Barwan schnappte sich das Leder und zirkelte den Freistoß zum 2:0 in die Dorfmerkinger Maschen. Zwei Zeigerumdrehungen später war es Sameisla, der ungestört über 40 Meter Richtung Dorfmerkinger Gehäuse lief und zum 3:0 einschoss. Was war mit den Sportfreunden los, deren bisher Stärke im Abwehrverhalten lag? Nietzer verkürzte nach toller Vorarbeit von Mutlu auf 3:1 und es keimte kurzzeitig Hoffnung im Dorfmerkinger Lager auf. Doch es folgten Kopien der erzielten Ehinger Treffer. Erneut waren es die Ehinger, Sameisla und danach Hess, die ungehindert durch das Dorfmerkinger Mittelfeld und die Abwehr marschierten und auf 5:1 erhöhten.

Desaster bahnt sich an

Es bahnte sich ein Desaster an. Doch es kam umgekehrt. Der für Haller ins Spiel gekommene Tim Brenner, der erst seit zwei Wochen ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, verkürzte mit zwei Treffern auf 3:5 und als Mango nach 81 Minuten das 4:5 erzielte bahnte sich die Überraschung an. Der Dorfmerkinger Sturmlauf, Einsatz und die tolle Moral wurden belohnt. Brenner erzielte mit seinem dritten Treffer das 5:5.

Die Gastgeber waren am Boden und hatten am Schluss das Glück des Tüchtigen. Ein Kopfball von Mango wurde von Ehingens Keeper über den Pfosten gelenkt und als der beste Dorfmerkinger Akteur Nietzer in aussichtsreicher Position im Strafraum von den Beinen geholt wurde, rechnete jeder mit dem Pfiff, doch der Unparteiische hatte ein Einsehen mit dem Gastgeber, der in der Schlussphase Opfer ihrer aufwendigen ersten Spielhälfte geworden ist.

Dietterle: „Es ist indiskutabel über die erste Spielhälfte zu sprechen und keiner der eingesetzten Akteure fand nur annähernd zu seiner Normalform. Doch was sich nach dem 5:2 abspielte wird man nicht so oft im Fußball erleben. Hier muss ich meiner Mannschaft ein großes Lob zollen und durch diese Aufholjagd sind wir auch noch nach 14 Partien ungeschlagen. Mit zwei Heimspielen gegen den FC Wangen und den TSV Essingen folgen noch richtige Fußballkracher, auf die wir uns nun gezielt vorbereiten werden.“