Sportfreunde holen einen Punkt im Breisgau

Nach einer über vierstündigen Busfahrt zum FC Freiburg gab es für Trainer Helmut Dietterle kein „wenn und aber“. Wir wollen etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen. So lautete das Motto des Dorfmerkinger Übungsleiters. Das sollte dem Oberligist im Breisgau auch gelingen.

Mit Wende, Nietzer, Gallego, Bihr und B. Schiele, brachte Dietterle seine Offensivabteilung auf das Feld. Dafür musste zunächst Sauer auf der Bank Platz nehmen. Beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts und die Partie auf der in die Jahre gekommenen Freiburger Sportanlage, wog hin und her. Nachdem Gallego den ersten Warnschuss in Richtung Freiburgs Keeper Schindler abgefeuert hat, tiefes Durchatmen auf Dorfmerkinger Seite, als die Gastgeber über die linke Seite die Dorfmerkinger Abwehr ausspielten, der Querpass von Kevin Senftleber zu Enderle kam und dieser in aussichtsreicher Position vergab. Zwischen der 20. und 35. Minute hatte der Gastgeber seine stärkste Phase. Angetrieben vom überragenden Freiburger Enderle, waren es die Gastgeber, die in Hälfte eins ein deutliches Übergewicht hatten. Doch die Konter der Sportfreunde über Nietzer, Bihr und Gallego waren stets gefährlich.

Sportfreunde werden stärker

In Halbzeit zwei dann ein anderes Dorfmerkinger Team. Sauer kam für Benjamin Schiele ins Spiel und der erste Warnschuss folgte in der 52. Minute, als nach einem Pressschlag eines Freiburger Abwehrspielers mit Daniel Nietzer, das Leder knapp am Freiburger Gehäuse vorbei strich. Dorfmerkingen war von nun an spielbestimmend und brachte die Freiburger Abwehr ein ums andere Mal ins Wanken. Doch sowohl Deniz Bihr, als auch Nietzer und Marc Gallego waren im Abschluss zu unentschlossen beziehungsweise waren im Überzahlspiel zu fehlerhaft.

Nach 69 Minuten hätte die Dorfmerkinger Führung fallen müssen. Über die linke Seite wurde Bihr mustergültig freigespielt, anstatt den Abschluss zu suchen zögerte dieser und sein Querpass landete in Freiburgs Abwehrmaschen. Die Höhepunkte folgten in Minute 74 und 76. Zuerst kam Freiburgs Goalgetter Senftleber im Dorfmerkinger Strafraum zu Fall und die Freiburger Fans forderten Foulelfmeter. Doch der Unparteiische ließ weiterspielen. Danach war es Dorfmerkingens Nietzer der in Freiburgs Strafraum eindrang und von den Beinen geholt wurde. Auch diesmal ließ der Unparteiische Gnade vor Recht walten. Nach einer Gelb-Roten Karte für den eingewechselten Bobo Mayer in der 85. Minute musste der Dorfmerkinger Anhang bis zum Schlusspfiff nochmals tief durchatmen, ehe der e Punktgewinn der Sportfreunde unter Dach und Fach war. „Wir haben heute einen verdienten Punkt aus Freiburg entführt. Während die Freiburger in Hälfte eins ein optisches Übergewicht hatten, war es meine Mannschaft, die in Hälfte zwei das Geschehen bestimmte. Aus unserem Überzahlspiel und bei den Kontern sind wir zu Fehlerhaft zu Werke gegangen und haben dabei die Entscheidung versäumt“, sagt SfD-Trainer Helmut Dietterle nach der Partie.