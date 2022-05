Sportfreunde holen drei wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Oberliga

SfD: Junker – Werner (90+1. Avigliano) Janik, Feil, Eiselt, S. Pesic S. (60. D. Pesic), Gunst (60. Mutlu), Nietzer (90+3. Scherer), Adler, Schindele, Gallego.

1. FC Rielasingen-Arlen: Reitze – Rsamus, Compagnucci, Kunze (66. Schiffner), Serpa, Malaj (85. Ernst), Schmidtke, Adrovic, Tost (73. Niedermann), Malonga (61. Sagmeister), Ibrahim.

Tore: 0:1 Ibrahimi (45.) 1:1 Gallego (76.) 2:1 Nietzer (87.).

Stimmen zum Spiel:

Trainer Helmut Dietterle: In der Halbzeit war es ganz ruhig. Wir wussten, wir müssen einfach nur da anknüpfen wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Aber in der Spitze eben kaltschnäuziger und durchschlagskräftiger sein und das nötige Quäntchen Glück erzwingen. Das haben wir dann gemacht und hochverdient gewonnen. Jetzt sind wir wieder dabei. Die Mannschaft will in der Liga bleiben. Und bei diesen Temperaturen dieses Tempo spielen – alle Achtung. Wir hatten heute keinen Ausfall und Daniel Nietzer hat gezeigt, dass er ein echter Torjäger ist. Ihm ist heute zwar wenig gelungen, hatte aber im entscheidenden Moment die richtige Entscheidung und das nötige Quäntchen Glück.

Maximilian Eiselt: Der Sieg war total verdient. Wir sind über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft gewesen und die machen aus einer Chance ein Tor. Daran merkt man die Qualität, die Rielasingen hat. Wir haben uns in der Halbzeit gesagt: „Man muss nur daran glauben.“ Und haben dann alles rein geschmissen und uns die Chancen erarbeitet. Gott sei Dank haben wir das Spiel dann gewonnen. Der Sieg macht uns Mut und Hoffnung für die kommenden, schweren Auswärtsspiele. (jubl)