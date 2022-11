Sportfreunde feiern einen wichtigen Sieg

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben sich im Duell der Oberliga-Absteiger mit 3:1 gegen den TSV Ilshofen durchgesetzt.

Die Sportfreunde begannen von Beginn an engagiert, schnürten den Gast in der eigenen Hälfte ein. Doch die erste Torchance konnte der TSV Ilshofen nach sechs Minuten verzeichnen, als nach Missverständnis zwischen Yamoussa Camara und Yannik Schmidt, plötzlich der beste Ilhofener Akteur, Azaz Toptik in aussichtsreicher Position vergab. Dies war ein Weckruf für die Sportfreunde. Nach zehn Minuten war es Maximilian Eiselt, der Keeper Goeltenbot zu einer Glanzparade zwang. Drei Minuten später war es Daniel Nietzer, der von Sangar Aziz auf die Reise geschickt wurde, alleine auf Ilshofens Keeper zulief und in diesem seinen Meister fand. Kurze Zeit später scheiterte Kapitän Marc Gallego. Doch im dritten Anlauf sollte es klappen. Sime Pesic spielte Aziz mustergültig frei, dieser umkurvte Ilshofens Keeper und erzielte den hoch verdienten Führungstreffer nach 18 Spielminuten. Tiefes Durchatmen nach 23 Spielminuten auf Dorfmerkinger Seite, als Youngster Alexander Schimmele im letzten Moment klärte und wenig später Zech einen Schuss von Toptik glänzend parierte. Dann nach 43 Spielminuten die 2:0-Führung. Eine Flanke von Gallego köpfte der aufgerückte Schmidt zum 2:0 ein.

In Durchgang zwei ein unverändertes Bild. Chancen durch Gallego, Nietzer und Manoka blieben ungenutzt und so kam es, wie es kommen musste. Ein langer Ball in den Dorfmerkinger Strafraum, Keeper Zech kam zu spät und und holte Ilshofens Stürmer von den Beinen. Den Foulelfmeter verwandelte Toptik zum Anschlußtreffer. Im Gegenzug scheiterte Manoka am Ilshofer Torpfosten– und nach 77 Spielminuten wurde Nietzer im Strafraum von den Beinen geholt, doch der Pfiff blieb aus. Trotz deutlicher Überlegenheit und zahlreichen Torchancen dauerte es bis zur 90. Spielminute, ehe der Sieg unter Dach und Fach war. Yannik Schmidt schaltete sich in den Angriff ein, marschierte an Freund und Feind vorbei und bediente den mitgelaufenen Nietzer. Dieser drückte das Leder zum vielumjubelten 3:1 Endstand über die Ilshofener Torlinie ein.

So fiel das Fazit von Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle aus: „Wir waren auf dem schwer bespielbaren Untergrund dem Gast wie schon so oft überlegen und mussten bis zur 90. Spielminute bangen, ehe der Sieg unter Dach und Fach war. Jetzt gilt es kommenden Samstag im letzten Heimspiel 2022 gegen den FV Biberach nachzulegen. Dafür werden wir in den kommenden Wochen hart darauf hinarbeiten.“