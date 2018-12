Seit dem DFB-Pokalspiel zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und RB Leipzig am 13. August 2017 (0:5) vor 10460 Zuschauern in der Ostalb Arena in Aalen verbindet beide Vereine ein sehr freundschaftliches Verhältnis.

Schon lange haben die Verantwortlichen von RB Leipzig und dessen Fanclubs die Sportfreunde aufgrund der sehr herzlichen Gastfreundschaft zu einem Gegenbesuch in die Messestadt eingeladen. Die Terminfindung gestaltete sich aufgrund des parallelen Spielbetriebes allerdings schwierig, doch letztendlich konnte man vor Weihnachten (Freitag bis Sonntag) einen passenden Termin finden. Rund 50 Personen traten die Reise vom Härtsfeld in die Messestadt an.

Nach der Ankunft im Hotel ging es am Freitagabend dann gleich in die Innenstadt. Schon auf dem Fußweg zum aus Goethes Faust bekannten Auerbachs Keller wurden die Sportfreunde erkannt und freudig angesprochen. Am Samstag startete dann der Tag mit einer Stadtführung unter dem Motto „130 Jahre Fußball in Leipzig“ – organisiert und begleitet von den beiden Fanclubs Sportfreunde Leipzig und taLEntfrei Leipzig. Hierbei streifte man die Stadien von Lokomotive und Chemie Leipzig und weitere wichtige Punkte in der Leipziger Fußballgeschichte, bevor es dann ins Nachwuchsleistungszentrum der Roten Bullen ging.

Besuch im Nachwuchsleistungszentrum

Dort erwartete die Härtsfelder eine interessante Führung, organisiert von Stefan Schill mit RB Jugendleiter Frieder Schrof, in der absolut beeindruckenden und hochmodernen Talentschmiede von RB Leipzig. Anschließend ging es dann in Richtung Red Bull Arena, wo RB Leipzig auf Werder Bremen treffen sollte. Die Fanclubs erwarteten die Sportfreunde am offiziellen Fantreff schon sehnsüchtig und feierten die Dorfmerkinger bei deren Ankunft. Eine besondere Ehre wurde den Sportfreunden zuteil, als sie mit den Fahnen der Fanclubs ins Stadion einziehen durften. Anschließend sahen die Fußballfans ein absolut spannendes und torreiches Bundesligaspiel mit gutem Ausgang für RB (3:2). Im Fantreff und später in den Leipziger-Fußballszenekneipen wurde dann nach dem Motto „Freunde treffen Freunde“ lautstark und bis tief in die Nacht gefeiert.