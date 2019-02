Sportallianz lädt ins „Gangsta’s Paradise“

Mit einem Faschingsball startet die neu gegründete Aalener Sportallianz am Gumpendonnerstag, 28. Februar, ab 20 Uhr, in ihr junges Vereinsleben. Unter dem Motto „Gangsta’s Paradise“ ist in der Spieselhalle in Wasseralfingen allerhand geboten. Am Samstag, 2. März, folgt um 14 Uhr der große Kinderfasching.

Den Verantwortlichen der Sportallianz ist neben dem vielfältigen Sportangebot auch ein lebendiges Vereinsleben des mit über 4200 Mitgliedern mit Abstand größten Vereins in der Region sehr wichtig. Ziel der Veranstalter ist es deshalb, einen Mehrgenerationenfasching am Gumpendonnerstag zu etablieren. „Jetzt ist es mit das wichtigste, dass sich die Mitglieder der drei Gründervereine kennenlernen“, sagt Andreas Pierro, einer der Organisatoren. „Und das geht nun mal am Besten beim gemeinsamen Feiern.“ Organisiert wird der Fasching vom Hauptverein und den Abteilungen Handball und Schwimmen. „Bei uns wird für jede Generation was geboten sein“, ergänzt Simon Vandrey aus dem Organisationsteam.

Auf dem Programm stehen verschiedene Auftritte, unter anderem der Burlesque-Künstlerin Lady Lasagna und der Kocher-Fetza. Die aus den Cannstatter Volksfestzelten bekannte Band Music Sensation wird in der Halle mit Faschingshits für Stimmung sorgen. Für das junge Partyvolk legen zwei bekannte DJs in den Nebenräumen auf einer zweiten Tanzfläche Stimmungskracher auf. Insgesamt bieten die Hallen Platz für über 1000 Gäste.

In der Bierpong-Arena kann jeder seine Treffsicherheit auch zu später Stunde unter Beweis stellen. An vier Bars warten Spezialdrinks auf die Gäste. Im Außenbereich gibt es ein großes Zelt mit Apres-Ski-Bar. Auf dem Programm stehen mehrere Überraschungen, passend zum Gangstermotto.

Großer Kinderfaschingfür die Kleinen

Am Faschingssamstag, 2. März, lädt die Kinderabteilung der Aalener Sportallianz in die Spieselhalle ein. Der große Kinderfasching steigt von 14 bis 17 Uhr. Auch hier wird es ein buntes Programm mit Auftritten, Spielen, Tanz und Musik geben. Für die Bewirtung der Besucher in der Spieselhalle ist gesorgt.