Sportallianz in Aufbruchstimmung

„In den nächsten Jahren wird der eine oder andere Verein ganz sicher bei uns anklopfen.“ Dietmar King, der erste Vorsitzende der neu entstandenen Aalener Sportallianz, ist davon überzeugt. Denn als gut aufgestellter Großverein mit fast 4500 Mitgliedern ist die Sportallianz künftig ein Schwergewicht in der gesamten Region mit Strahlkraft weit über Aalen hinaus. Skeptisch hingegen steht man bei der Sportallianz dem Konzept des künftigen Kombibads im Hirschbach gegenüber.

Dass über alte Gemarkungsgrenzen hinweg zum Beginn dieses Jahres aus dem TSV Wasseralfingen, der DJK Aalen und dem MTV Aalen die neue Aalener Sportallianz entstanden ist, sieht man in deren Vorstandschaft als Signal von großer Tragweite. King, der geschäftsführende Vorsitzende für Personal und Verwaltung, Martin Dahm, und Jürgen Eschenhorn, Präsidiumsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit, haben das bei einem Redaktionsbesuch bei den „Aalener Nachrichten“ deutlich gemacht. Dabei haben sie auch die weiteren Pläne und Schritte des neuen Großvereins erläutert.

Die nächsten Ziele:Kita und Sportvereinszentrum

Inzwischen ist die Sportallianz im Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts Ulm eingetragen, die Namen der drei Vorgängervereine sind damit ebenso offiziell erloschen. Zeit also, sich den nächsten Zielen zu widmen. Eines davon: der Bau einer Sport- und Bewegungskita im Rohrwang. Die Grundlagen dafür müssen, so sagt King, noch im Februar, spätestens im März gelegt werden. Denn die Bundeszuschüsse für den Kita-Ausbau, von denen auch die Sportallianz bei diesem Projekt profitieren kann, gibt es nur, wenn die Kita spätestens bis Oktober 2020 in Betrieb ist. Die Zeit drängt also.

Der nächste Schritt: Planung und Bau eines Sportvereinszentrums (SVZ). „Für uns die Krönung des gesamten Bereichs der Fitnessangebote“, wie die drei Vorstandsmitglieder betonen. Als räumliches Herzstück eines Vereins mit zugleich individuellen Trainings-, Bewegungs- und Fitnessmöglichkeiten gilt ein solches SVZ inzwischen als Modell der Zukunft im Vereinssport. Mit seinem „Aktivum“ hat der TSV Hüttlingen für die ganze Region vorgemacht, wie’s geht, in ganz Baden-Württemberg gibt es mittlerweile rund 50 SVZ. Das für ein SVZ der Aalener Sportallianz derzeit in Rede stehende Areal unterhalb des Rötenbergs in Richtung Wasseralfingen wäre von der Lage her zwar ideal, wie King sagt, 13 Prozent Geländegefälle seien aber nicht ohne. „Man wird sicher noch eine Alternative suchen müssen.“ Das Weidenfeld, die allererste Überlegung, wäre der Idealfall gewesen, meint King. Der Standort ist politisch aber inzwischen genauso wenig durchsetzbar wie einer im Hirschbachtal. Bei der Sportallianz hat man das akzeptiert.

Schwerpunkte bildenbei den Sportstätten

Bei ihren schon vorhandenen Liegenschaften will die Sportallianz künftig Schwerpunkte bilden: Im Wasseralfinger Spiesel (ehemals TSV) soll das Turnzentrum entstehen. Der ganze Bereich Ballsport soll im Hirschbach (ehemals DJK) angesiedelt werden, im Rohrwang (ehemals MTV) soll sich alles um Bewegung und Leichtathletik drehen.

Dem Kombibad fehlt eine klare Positionierung