Sportallianz ehrt langjährige Mitglieder

In einem feierlichen Rahmen hat die Aalener Sportallianz zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Nicht alle konnten teilnehmen. Die Ehrung wurde für zwei Jahre zusammen vorgenommen, war doch aufgrund der Pandemie-Beschränkungen eine solche Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich.

Die vielen Ehrungen waren in ein kleines Programm eingebunden, viele Mitglieder hatten den Weg auch zusammen mit Angehörigen in die festlich geschmückte Halle im Spiesel gefunden. Nach einem Stück der Flötengruppe der Braunenbergschule begrüßte Dietmar King, Vorsitzender des Vereins, die Gäste. King sagte, dass die vergangenen beiden Jahre schwer für alle Vereine gewesen seien, man habe in der Allianz trotzdem gut gearbeitet und einiges geschaffen mit Sportkindergarten und Sportivo. Man blicke optimistisch in die Zukunft und sehe sich gut gerüstet. Danach stellte sich der neue Geschäftsführer der Sport-allianz, Tobias Schramek, den Anwesenden vor.

In ihrem Grußwort verwies Ortsvorsteherin Andrea Hatam auf die wichtige Rolle des Vereins in Wasseralfingen seit Bestehen des Vorgängervereins TSV, auf die vielfältigen Aktivitäten der Allianz und dankte allen Ehrenamtlichen hier für ihre Arbeit. Pawlita beschrieb die Programme der Verbände, um die Vereine bei der Gewinnung neuer Mitglieder nach der Pandemie zu unterstützen. Denn allein im Sportkreis seien in der Pandemie 1000 Kinder verloren gegangen. Thomas Dambacher vom Turngau Ostwürttemberg dankte dem Verein und dessen Ehrenamtlern für ihr Engagement in Turngau und Verbänden.

Die einzelnen Ehrungen der anwesenden Mitglieder nahmen die vier Vorstandsmitglieder Dietmar King, Erika Himml, Martin Dahm und Karl-Heinz Vandrey mit launigen Vorstellungen und kurzweiligen Präsentationen von Geschehnissen in den jeweiligen Jahren vor. Unter anderem wurden die beiden Ehrenvorsitzenden Franz Seibold und der 90-jährige Josef Kieninger für 65 Jahre Mitgliedschaft und die 92-jährige Lore Hafner, immer noch sportlich aktiv, und Antonie Krieg für 75 Jahre geehrt. Viele erzählten Anekdoten aus ihrem Vereinsleben. Die Gruppe „Powersteps“ trug mit einem Auftritt zum Programm bei. Der neue Geistliche Beirat der Allianz, Wolfgang Fimpel, segnete die neue Vereinsfahne. Nach der Veranstaltung nützten viele die Gelegenheit zu einem Plausch.