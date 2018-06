Sport-Saller neuer Ausrüster des VfR Aalen

Sport-Saller e.K. ist ab der Saison 2015/16 „Offizieller Ausrüster“ des VfR Aalen. Der Vertrag mit dem Produzenten und Versandhändler für Teamsportprodukte hat eine Laufzeit von drei Jahren und gilt sowohl für die zweite als auch für die 3. Liga. Saller rüstet neben der Profimannschaft auch die Amateur- und Jugendmannschaften des VfR aus. Darüber hinaus beinhaltet das von Sportfive vermittelte Paket die Werbung auf TV-relevanten Banden, die Logo-Präsenz im Online- und Printbereich sowie das Recht auf Stadionpromotion.

Carl Ferdinand Meidert, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des VfR Aalen, erklärt: „Mit Saller haben wir einen starken Ausrüster an unserer Seite, der für Qualität und Zuverlässigkeit steht und mit dem wir unsere Vorstellungen optimal verwirklichen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Heiko Saller, Produktion und Vertrieb bei Sport-Saller: „Für uns bietet das Engagement eine gute Möglichkeit, uns als Ausrüster im Profibereich weiterzuentwickeln. Der VfR Aalen ist dafür der ideale Partner. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren mit viel Kampfgeist in der 2. Liga etabliert und gezeigt, wie man langfristig seine Ziele erreichen kann.“

Christian Jäger, Regionalleiter Süd bei Sportfive, ergänzt: „Wir sind glücklich, eine vielversprechende Partnerschaft wie diese vermittelt zu haben. Ich bin sicher, dass Sport-Saller von den umfangreichen Leistungen des Engagements profitieren wird.“