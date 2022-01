Spontane Aktion hilft Ahrweiler

Aalen (an) - Mit einer spontanen gemeinsamen Spendenaktion haben die Agendagruppe „Aalener Tag der Regionen“ und der Lions Club Aalen-Kocher-Jagst 4500 Euro Spenden für das „Lebenshilfe-Haus“ in Ahrweiler gesammelt.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli des vergangenen Jahres kam es in Ahrweiler in Rheinland-Pfalz zu einer schrecklichen Tragödie. Im Ortsteil Sinzig, im „Lebenshilfehaus“, wurden zwölf Bewohnerinnen und Bewohner durch das Hochwasser überrascht und verloren ihr Leben.

Das 1994 als erste Wohnstätte überhaupt im Kreis Ahrweiler für Menschen mit Beeinträchtigungen gebaute Haus bot 36 Menschen ein Zuhause. Durch die Flut wurde es nahezu komplett zerstört. Der ehrenamtlich und gemeinnützig tätige Verein Lebenshilfe Ahrweiler ist jedoch bestrebt, diese Wohneinrichtung auf jeden Fall wiederaufzubauen. Und dazu braucht es natürlich entsprechende finanzielle Unterstützung.

Das Team der Aalener Agendagruppe „Aalener Tag der Regionen“ hörte von diesem Unglück. Da der traditionelle „Aalener Tag der Regionen“ erneut coronabedingt ausfiel, wurde stattdessen beschlossen, eine Spendenaktion für die Lebenshilfe Ahrweiler zu organisieren. Am 2. Oktober verkauften die Mitglieder dann zu diesem Zweck regionale Spezialitäten auf dem Aalener Wochenmarkt. Ein Reinerlös von 1600 Euro war das Ergebnis. Nicht zuletzt Dank der Schülerschmiede Aalen, die einen Nachlass von zehn Prozent auf die Produkte gewährte, und der Metzgerei Uhl, die die Bratwurst zum Sonderpreis anbot.

Am Verkaufsstand kam man zufällig ins Gespräch mit Jürgen Abele, der sich beim Lions-Club Aalen-Kocher-Jagst engagiert. Spontan erklärte sich der Vorstand des Lions-Clubs bereit, die „Aalener Tag der Regionen“-Aktion im Rahmen der eigenen geplanten Benefizveranstaltung „Lachen für einen guten Zweck Vol. 6“ ebenfalls zu unterstützen! Stolze 2500 Euro konnten so im Anschluss an diesen Abend beigesteuert werden.

Nachdem sich die Firma Vitus König mit weiteren 300 Euro und die Aktion „Sinnvoll handeln –Das tun wir“ Region Ostwürttemberg, eine Aktion, die Maßnahmen für Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung in Kooperation mit dem Lehrstuhl Erneuerbare Energien der Hochschule Aalen, Patenschaften zur Unterstützung regionaler Umwelt-Akteure und gesunde Mitarbeiterverpflegung mit bio-regionalen Lebensmitteln fördert, mit 100 Euro beteiligten, konnten nun – pünktlich zu Weihnachten – insgesamt 4500 Euro an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler überwiesen werden.

Auf diese gelungene Aktion möchten alle Beteiligten im Innenhof der Aalener Löwenbräu, dem traditionellen Austragungsort des „Aalener Tag der Regionen“, im kommenden Frühjahr anstoßen. Bis dahin ist sicherlich bekannt, wie das Geld sinnvoll zum Wiederaufbau des Lebenshilfehaus in Ahrweiler eingesetzt wird.