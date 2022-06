Spitzenspieler aus ganz Süddeutschland

Auf der Anlage des TC Aalen findet zum 29. Mal das traditionelle Jugendtennisturnier um den Bruno Widmann-Cup statt. Bei der 29. Ausgabe des Jugendturniers um den BRUNO WIDMANN-CUP 2022 geht es beim TC Aalen wieder rund mit der gelben Filzkugel.

Bereits zum 29. Mal findet die Veranstaltung auf der Anlage des TC Aalen statt. Das Jugendturnier in Aalen entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten und bestbesetzten Jugendranglistenturniere in der Region. 2021 war das Turnier in Aalen das erste DTB Turnier nach der der Corona-Zwangspause. Das Turnier ist auch in diesem Jahr mit jugendlichen Spitzenspielern aus ganz Süddeutschland gut besetzt.

Da beim Turnier in Aalen noch bis zum Donnerstag, 2. Juni gemeldet werden kann, ist es für das Turnierteam mit WTB Oberschiedsrichter Wolfgang Schray, Jan Mehser und Turnierorganisator Markus Knödel nicht so einfach zu planen: Die letzten Meldungen erreichen uns häufig um 23.50 Uhr am Tag vor dem Turnierstart. In diesem Jahr gibt es besondere Pokale unterstützt von tennistrainer.de dem neuen Pokalsponsor.

Die Jugendlichen aus ganz Süddeutschland sind auf der Jagd nach wichtigen Punkten für die DTB Jugendrangliste und versuchen durch Siege beim Turnier Ihre Leistungsklasse zu verbessern. Das Turnier wurde vom DTB als J 3 Ranglistenturnier eingestuft und die Jugendlichen können wichtige LK Punkte und zusätzlich DTB Jugendranglistenpunkte sammeln.

Alle Teilnehmer bekommen bei Turnierantritt ein Turnier T-Shirt (Bild) als kleines Präsent. Beim „Sign-In“ müssen sich alle Spieler-/innen persönliche anmelden, dann erfolgt die Auslosung der Anwesenden durch den Oberschiedsrichter. Insgesamt geht es beim BRUNO WIDMANN-CUP in den Konkurrenzen U 10, U 12, U 14 und U 16 weiblich und männlich um den Turniersieg. Das Halbfinale und die Finals finden am Pfingstmontag ab 9.30 Uhr beim TC Aalen statt.

Weitere Informationen gibt es auf Homepage des TC Aalen: www.tcaalen.de. Alle Ergebnisse und die Turnieranmeldungen sind online auf der DTB mybigpoint-Internetseite unter: U 10: https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=482385, U 12 bis U 16: https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=477963.

Alle Tennisinteressierten sind eingeladen, auf den Tennisanlagen des TC Aalen vorbeizuschauen.