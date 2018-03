Nach 17 absolvierten Spieltagen trifft der Aufsteiger aus Dorfmerkingen im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga auf Hollenbach. Das Duell gegen den Tabellendritten und vor der Saison als Meisterschaftsfavoriten deklarierten FSV steigt an diesem Samstag (15 Uhr) auf dem Härtsfeld.

Die Gäste aus Hollenbach verfügen über eine sehr routinierte Mannschaft und haben sich in der Winterpause nochmals mit Jan Ruven Schiefendecker (TSG Öhringen) und Christoph Rohmer (FC Ostrach) verstärkt. Prunkstück des Teams aus Hollenbach ist die Defensive um Torhüter Philipp Hörner. Im Mittelfeld gilt es für die Sportfreunde ein besonderes Augenmerk auf Boris Nzuzi und Michael Kleinschrotdt zu richten und das Sturmduo Fabian Czaker und Schiefendecker, ist zudem immer für Tore gut.

Der FSV Hollenbach mit seinem routinierten Trainer Markus Wenninger ist jedoch bisher etwas holprig in das Jahr 2018 gestartet und hat lediglich ein Punkt aus zwei Spielen geholt. Dies wollen sie nun in Dorfmerkingen aber unbedingt ändern, um den Anschluss zur Spitze zu halten. „Wir werden anders als bei der Auswärtsniederlage (0:2 in Rutesheim) wesentlich zweikampfstärker und engagierter sein müssen, um punkten zu können. Ich erwarte auf jeden Fall ein Team das selbstbewusst auftritt und zeigt, dass es sich nach einer Niederlage nicht von seinem eingeschlagenen Weg abbringen lässt“, so Trainer Dietterle vor der anstehenden Partie. Verzichten müssen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen an diesem Samstag neben Simon Vesel und Philipp Schiele, auch auf Patrick Kurz (Nasenbeinbruch ).

Ob Carl Murphy nach seiner Roten Karte mit einer Geldstrafe davon kommt erscheint noch fraglich. Ebenso steht hinter dem Einsatz von Christian Scherer (Knöchelverletzung) noch ein Fragezeichen.