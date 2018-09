Der Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga, Sportfreunde Dorfmerkingen, trifft an diesem Samstag um 15.30 Uhr auf den 1. FC Heiningen. Mit gemischten Gefühlen reisen die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle nach Heiningen. In neun Begegnungen seit der Saison 2012/13 haben die Sportfreunde sechs Niederlagen gegen die Gastgeber kassiert und in Heiningen noch keinen Punkt erreicht.

Auch im Aufstiegsjahr mussten die Sportfreunde bei hitziger Atmosphäre eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Hierbei hat das Dorfmerkinger Team keinerlei Einstellung zum Spiel, Kunstrasenplatz und Gegner gefunden. Der 1. FC Heiningen hat nach gutem Saisonstart 2018/19 acht Punkte aus den ersten vier Spielen, zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen müssen. In Hollenbach war das Team von Trainer Egger vor allem in der Anfangsphase dominant, ehe zwei Gelb-Rote Karten und eine Rote Karte die Heininger auf die Verliererstraße brachten. Somit werden die drei Neuzugänge Tausch, Zaglauer und Sanyang gegen die Sportfreunde in der Partie fehlen. Von den Platzverweisen sich beeindrucken lassen, davor hat Dietterle sein Team eindringlich gewarnt.

Die Heininger verfügen über einen großen Kader gespickt von den erfahrenen Akteuren wie Kern, Mader, Hölzli, Reichert, Gromer, Maglio und Lissner um nur einige zu nennen. Groß war die Freude der Sportfreunde nach Eroberung der Tabellenspitze am vergangenen Wochenende, doch zum Trainingsauftakt war dies wieder Vergangenheit. Gezielt hat man sich auf das kommende Spiel auf dem schnellen Kunstrasenplatz in Heiningen vorbereitet. Personell kann man bei den Sportfreunden bis auf Roschmann (Krankheit) und Junker (Reizung der Patellasehne) aus dem Vollen schöpfen. Janik kehrt nach seiner Rotsperre wieder zum Kader zurück. Somit dürfte der Ausgangspunkt der Startelf das erfolgreiche Spiel gegen Sindelfingen sein. Allerdings werden die Trainingseindrücke und der sehr schnelle Kunstrasen für die Anfangsformation eine wichtige Rolle spielen.