Spitzenreiter kommt nach Aalen

An diesem Samstag (19.30 Uhr) treffen in der Weilandhalle die Regionalliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb im zweiten Heimspielder Saison auf den VfL Sindelfingen.

Die Gäste liegen mit bisher drei souveränen Siegen und dem besten Satzverhältnis auf dem Platz an der Sonne. Der unbestritten beste Spieler der Sindelfinger und wahrscheinlich der gesamten Liga, Sven Metzger spielte mehrere Jahre in der ersten Bundesliga beim TV Rottenburg und bildet den Dreh-und Angelpunkt im Team der Gäste. Er hat mit Sicherheit kein Prozent von seinem Können eingebüßt. Die MADS-Annahme-, beziehungsweise Abwehrspieler müssen mit knallharten Sprungaufschlägen und Außenangriffen rechnen, die es zu entschärfen gilt. Die Ostälbler sind bisher sieglos. Nach jeweils starkem Auftakt in allen drei Spielen ließ das Niveau der MADS-Truppe ab dem zweiten Satz deutlich nach, die Ursachen für diesen Leistungsabfall sind alles andere als klar. Die Karten sind daher im Vorfeld des Duells an diesem Samstag auf jeden Fall klar verteilt. Sindelfingen geht als eindeutiger Favorit in die Begegnung. Wenn die Ostalb-Truppe aber ihr Anfangsniveau endlich einmal über ein komplettes Spiel durchhalten kann, ist den Gastgebern durchaus eine Überraschung zuzutrauen. Die Aalener Volleyballfans dürfen sich auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel freuen.