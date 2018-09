Wer hätte gedacht, dass nach den Abgängen nach der vergangenen Saison, die Sportfreunde Dorfmerkingen, nach sechs Spieltagen der neuen Saison Tabellenführer der Verbandsliga sind? Nach dem 5:1-Sieg über Albstadt zu Hause ist es aber Fakt.

Vor Spielbeginn hatte der der Dorfmerkinger Übungsleiter eindringlich davor gewarnt, den Gegner FC Albstadt nach der derzeitigen Tabellensituation zu beurteilen. Und die Warnung wurde erhört. Von Beginn an gingen die Sportfreunde konzentriert zu Werke, attackierten den Gast frühzeitig und ließen diesen nicht zur Entfaltung kommen. Nach sechs Minuten die erste Dorfmerkinger Chance zur Führung. Über Benjamin Schiele, Felix Gruber und Daniel Nietzer kam das Leder zu Timo Zimmer, der um Haaresbreite das Albstädter Gehäuse verfehlte. Danach war es Marco Haller, der in aussichtsreicher Position mit einem Freistoß noch sein Ziel verfehlte. Doch nach 26 Minuten fiel er dann doch, der verdiente Führungstreffer. Simon Vesel bediente Nietzer, dieser marschierte in durch die Albstädter Abwehr, umkurvte Gäste-Keeper Leitenberger und es hieß 1:0. Vor der Pause dann noch zwei brenzlige Situationen im Dorfmerkinger Strafraum. Zuerst war es Keeper Christian Zech, der klärte und danach blieb ein Schuss von Fiorenza in der vielbeinigen Dorfmerkinger Abwehr hängen. Nach einer strittigen Situation in der 48. Minute entschied der Unparteiische auf Eckball und Sumser kam vor Zech ans Leder und köpfte zum zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich ein.

Sportfreunde antworten sofort

Doch die Freude des Albstädter währte nur kurz. Nietzer bediente den quirligen Onur Mutlu und dieser erzielte die erneute Dorfmerkinger Führung. Der Bann war nun gebrochen.

Die eingewechselten Fabio Mango, Deniz Bihr, Yannik Schmidt und Lucas Schwarzer fügten sich nahtlos in die Dorfmerkinger Mannschaft ein und so erhöhte Nietzer nach einem katastrophalen Abwehrfehler der Albstädter auf 3:1. Eben jener Mango per Abstauber, sowie der starke Nietzer mit seinem dritten Treffer - nach uneigennütziger Vorarbeit von Bihr - schraubten das Ergebnis auf 5:1 hoch. Dabei blieb es und so grüßen die Sportfreunde von der Tabellenspitze.