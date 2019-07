Spitzendiplomatin und leidenschaftliche Lehrerin

„You’re the future!“ Mit diesen Worten hat die amerikanische Generalkonsulin aus Frankfurt, Patricia Lacina, die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe am Schubart-Gymnasium empfangen und sie ermutigt: „Was auch immer geschieht, Klimawandel und so weiter, ihr seid mittendrin und werdet diese Zukunft gestalten.“

Patricia Lacina leitet in Frankfurt das größte Generalkonsulat der Erde mit über 1000 Mitarbeitern – eine globale Plattform für internationale Beziehungen, kulturellen Austausch und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Lust auf Welt bekam Lacina beim Spanischunterricht an der High School zu Hause in Iowa: „Ein Schüleraustausch veränderte mein Leben in der Pampa.“ Sie arbeitete nach dem College als Lehrerin in Kolumbien. Nach ihrem Eintritt in den auswärtigen Dienst diente sie in Argentinien, Kenia, Russland, Kolumbien, Österreich, Mexiko, Ägypten und den USA.

Die transatlantische Freundschaft lag der Karrierediplomatin besonders am Herzen: „Ihr seid wichtig, um die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika aufrechtzuerhalten und immer neue zu erfinden,“ ermunterte sie die Jugendlichen. „Seid Botschafter für euer Land!“

Viele Fragen an die Schüler

Als leidenschaftliche Lehrerin gab Lacina den Jugendlichen jede Menge Gelegenheit, selbst zu Wort zu kommen und offenbarte sich als überlegene Kennerin des amerikanischen und deutschen Frauenfußballs. Dann wurde sie politisch und fühlte den Jugendlichen auf den Zahn: „Ist die amerikanisch-deutsche Beziehung stark?“ – „Würdest du zur Bundeswehr gehen?“ – „Ist Deutschland ein global leader?“ – „Sollte Deutschland mehr tun, um den Krieg in Syrien zu stoppen?“ Lacina hörte genau hin bei den Antworten der Kursstufenschüler, die sich für eine multilaterale, friedliche und mutige Politik aussprachen.

Spaziergang mit Personenschutz

Anschließend lud die Diplomatin die Schüler der bilingualen Klassen 10 ein auf einen Spaziergang rund um den Hochschul-Campus – mit Personenschutz vom Landeskriminalamt. Sie, ihr Kulturattaché und ihre persönliche Referentin nahmen sich viel Zeit für persönliche Gespräche. Mit dabei waren die Organisatorinnen Bettina Schönherr und Simone Robitschko vom Schubart-Gymnasium und Professor Ulrich Holzbaur von der Hochschule Aalen.

Schulleiterin Christiane Dittmann und ihr Stellvertreter Martin Schaub dankten Patricia Lacina für den Besuch und freuten sich über die vielen Türen, die Schülerinnen und Schüler durch den Kontakt mit dem Generalkonsulat und der amerikanischen Botschaft offen stehen: Austausche, Seminare, Praktika, Wettbewerbe wie „Going Green“ und transatlantische Begegnungen.

„Ihr könntet meinen Job machen“

Die Spitzendiplomatin überreichte den Schülerinnen und Schülern zuletzt einen Bildband mit den amerikanischen Nationalparks und ein modernes Care-Paket zum Jubiläumsjahr der Berliner Luftbrücke. Sie war sichtlich beeindruckt von den Gesprächen an der „Partnerschule für Europa“ und gestand schmunzelnd: „You could do my job!“ – viele schienen nicht abgeneigt.