Spion-Buch bringt 555 Euro für Wohnsitzlose

Es ist eine gute Idee gewesen, die Helmut Kühnle und Klaus Diebold verwirklicht haben, nämlich ein kleines Buch herauszugeben, das unter dem Titel „Das tollkühne Abenteuer des Spions von Aalen“ neue erzählt und mit Zeichnungen illustriert wurde. Genauso gut war die Idee der beiden, den Reinerlös des Verkaufs dieses Buches der Arbeit mit Wohnsitzlosen zukommen zu lassen. Dabei kamen 555 Euro zusammen, die Pfarrer Bernhard Richter als erster und Jugendreferent Martin Kronberger als zweiter Vorsitzender des Freundeskreises dankbar entgegen nahmen. Der Freundeskreis für Wohnsitzlose feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und unterstützt die Wohnsitzlosenhilfe der Caritas mit vielen Projekten; Essenszuschuss, Suppenküche, Stele am anonymen Gräberfeld auf dem Waldfriedhof, Übernahme von Arzneimittelgebühren, Fonds für Kleinkredite und die Wohngemeinschaft im Haus in der Braunenstraße. Für diese Arbeit, die auf Spenden beruht, war der Bucherlös eine wertvoller Beitrag. Foto: privat