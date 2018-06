Spiesel-Freibad wird zum Zankapfel

Neuer Ärger bei der Sanierung des Wasseralfinger Spiesel-Freibads: Vor knapp einem Monat hatte die Stadt wegen der Mehrkosten in Höhe von zirka einer Million Euro einen Planungsstopp verhängt. Die Grünen-Fraktion zitiert nun den Architekten – der habe „nie behauptet“, dass es diese Mehrkosten gebe. „Es gibt Mehrkosten“, sagt Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, der vom ehemaligen Stadtwerke-Chef Cord Müller die Projektleitung „geerbt“ hat.

Es gebe definitiv eine Budgetüberschreitung, in „sehr erheblichem Umfang“ so Steidle. Deshalb sei der Planungsstopp auch richtig gewesen, um zusammen mit den Planungsteams, dem Gemeinde- und Aufsichtsrat „unter Einbindung der Bürgerschaft eine akzeptable Lösung zu finden“, erklärt er.

„Fraktion ist misstrauisch“

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Michael Fleischer, hatte auf der Hauptversammlung des Grünen-Stadtverbands (wir berichteten) erklärt, die Fraktionskollegin Karin Boldyreff-Duncker hätte bei dem Architekten angerufen. Der habe gesagt, er habe nie etwas von Mehrkosten in Höhe von einer Million bekanntgegeben. Fleischer erklärt auf Anfrage dieser Zeitung, er vermute den Versuch der Stadt, die Sanierung hinauszuzögern, „um die Finanzierung nach hinten zu schieben.“ Nun sei bei der Sanierung wieder ein Jahr verloren. Hintergrund: Eigentlich hätte mit der Sanierung des Spiesel-Freibads diesen September nach Ende der Saison begonnen werden sollen. Seine Fraktion sei nun „misstrauisch“ geworden, so Fleischer: „Das muss jetzt dringend aufgeklärt werden.“

Grünen-Anruf beim Architekten

Fleischer beruft sich auf den Zeitungsartikel nach dem Pressegespräch, in dem Steidle zusammen mit der Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hatam und ihrem Vize Josef A. Fuchs die Kostensteigerung bekannt gegeben hatte. In dem Zeitungsartikel in den „Aalener Nachrichten“ es heißt, der planenden Architekt habe laut Steidle „vor wenigen Tagen eine Kostensteigerung von einer Million Euro“ angekündigt. Der Architekt habe diese Aussage nie getätigt, zitiert Fleischer seine Kollegin Boldyreff-Duncker nach ihrem Anruf beim Architekten. Wenn die Aussage des Architekten so stimme, folgert Fleischer, sei die Bevölkerung falsch informiert worden: „Wir legen großen Wert auf wahrheitsgemäße Informationen“.

Nach Informationen der „Aalener Nachrichten“ sollen bei der Kostenaufstellung für die Sanierung des Spiesel-Freibads durch den Architekten einige Positionen nicht vollständig berücksichtigt worden sein. Diese Kosten seien nun zur teilweise unvollständigen Kostenaufstellung des Architekten hinzu addiert worden. Auf die Frage, warum bei dem Pressegespräch im Mai der Architekt nicht anwesend war, verweist Steidle darauf, dass dies zu kurzfristig gewesen sei. Der Architekt will sich nur Sache übrigens nicht äußern. Den „Aalener Nachrichten“ sagt er am Donnerstagnachmittag telefonisch: „Ich gebe keine Informationen raus.“