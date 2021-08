Spielzeiut endet: Klimagroteske verabschiedet sich

Das Theater der Stadt Aalen verabschiedet sich in die Theaterferien mit vier Vorstellungen des Liederabends „Let the sun shine“ im Theatersaal im KubAA.

Zum Abschluss der Spielzeit 2020/2021 zeigt das Theater der Stadt Aalen im Kulturbahnhof von Mittwoch, 4., bis Samstag, 7. August, seinen Liederabend „Let the sun shine“ um 20 Uhr im Theatersaal des Kulturbahnhofs. Genesene oder geimpfte Personen müssen dafür keinen tagesaktuellen Test nachweisen.

Der Liederabend spielt in einer Stadt in Deutschland. Ein Kurort nahe der Schwäbischen Alb, einer der wenigen Orte, an dem es sich noch gut durchatmen lässt. Regelmäßig erschüttern Explosionen die Luft. Sie rühren von Bergsprengungen her – der Alpenkamm wird ausgedünnt, denn das gesprengte Gestein bindet CO2 und entlastet so die Atmosphäre.

Der Forscher, der sich das ausgedacht hat, soll geehrt werden, im zentralen Hotel stimmt man sich schon mit den ersten Klimapartys ein. Doch nicht allen schmecken die Drinks mit den coolen Namen und nicht nur der Aktivistin von FFF („Fridays for future“) ist diese praktische Lösung der Klimaprobleme suspekt. Bei dem Liederabend sind unter anderem Stücke von Elton John, aus dem Musical Hair, den Ärzten, den Scorpians oder Midnight Oil zu hören. „,Let the sun shine’ lässt den warnenden Zeigefinger stecken. Es nähert sich mit viel Humor, viel Unterhaltung und auch mit Slapstick dem Thema. Es will nur zum Denken anregen, nicht für Weltuntergangsstimmung sorgen und vor allem niemanden vor den Kopf stoßen“, schrieben die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ nach der Premiere.

Weitere Theatertermine in dieser Woche:

Mittwoch, 4. August, 17 Uhr: Tschüs, Garten! Kreative Vorstellung der Angebote und Aktivitäten des Projekts Skills for Future vom BUND Ostwürttemberg. Kostenfreie Anmeldung: garten@theateraalen.de.

Mittwoch, 4., Donnerstag, 5., Freitag, 6., und Samstag, 7. August, jeweils 20 Uhr: „Let the sun shine“. Mit der Derniere von „Let the sun shine“ endet die Spielzeit 2020/2021.

Weiter geht’s am Freitag, 17. September, um 18 Uhr mit „KubAA tanzt“ im Kulturbahnhof, am Samstag, 18. September, um 10 Uhr mit dem Spielzeitumzug in der Aalener Innenstadt. Start ist am Aalener Rathaus. Am Sonntag, 19. September, von 11 bis 18 Uhr heißt es „Sonntag à la KubAAna“ im Kulturbahnhof.