Spieltagsterminierung: Heidenheim fünfmal an einem Sonntag

Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch die Spieltage neun bis 15 der laufenden Zweitligasaison zeitgenau terminiert. Dabei tritt der 1. FC Heidenheim fünfmal an einem Sonntag und zweimal samstags an.

Die Termine im Überblick:

9. Spieltag (Sonntag, 6. Oktober, 13.30 Uhr): VfL Bochum (H)

10. Spieltag (Samstag, 19. Oktober, 13 Uhr): SV Wehen Wiesbaden (A)

11. Spieltag (Sonntag, 27. Oktober, 13.30 Uhr): FC St. Pauli (H)

12. Spieltag (Samstag, 2. November, 13 Uhr): Erzgebirge Aue (A)

13. Spieltag (Sonntag, 10. November, 13.30 Uhr): Hannover 96 (H)

14. Spieltag (Sonntag, 24. November, 13.30 Uhr): Jahn Regensburg (A)

15. Spieltag (Sonntag, 1. Dezember, 13.30 Uhr): Greuther Fürth (H)

Die einwöchige exklusive Ticketvorverkaufsphase für alle FCH-Mitglieder für alle terminierten Heimspiele des 1. FC Heidenheim beginnt am kommenden Montag, den 9. September, um 10 Uhr.

Der freie Einzelticketvorverkauf für die terminierten Heimpartien in der Voith-Arena erfolgt dann wiederum eine Woche später am 16. September (10 Uhr).