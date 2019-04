Mit dem Bezirkstitel in der Mannschaft konnte die U 10 der Spielgemeinschaft Aalener Sportallianz/Lauchheim die Winterhallenrunde krönen.

Die Nachwuchsspieler Lian Bienert, Lena Büchele, Peter Bauhammer, Maximilian Endt, Carla Pukrop sowie Florian Krasniqi hatten sich in der Winterhallenrunde als Tabellenerster in den Gruppenspielen durchgesetzt und damit den Weg in das Bezirksfinale gegen den TC Weinstadt-Endersbach geebnet. Das Finale wurde in Lorch-Waldhausen ausgetragen und bot spannende Matches. In den vier Einzeln sowie zwei Doppeln ging es vier Mal in die Verlängerung des dritten Satzes, sodass jeweils der Matchtiebreak entscheiden musste. Hierbei zeigten sich die Nachwuchscracks der Spielgemeinschaft nervenstark und konnten die Tiebreaks für sich verbuchen. Somit durften sie sich über einen 5:1-Sieg freuen, der ihnen den Titel sicherte.