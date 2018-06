Spielernot in Essingen

Als ob die 2:3-Niederlage im Derby daheim gegen Normannia Gmünd nicht schon schlimm genug gewesen wäre, haben TSV Essingens Trainer Norbert Stippel zu Beginn der Woche zahlreiche Hiobsbotschaften ereilt. Neben den bekannten Ausfällen Tim Ulrich Ruth, Carsten Legat und Simon Fröhlich werden am kommenden Verbandsligaspieltag, bei dem der TSV den FC Wangen empfangen wird, Daniel Eisenbeiß (Anriss des Syndesmosebands) und wohl auch Patrick Faber und Jan-Philipp Klein verletzungsbedingt fehlen.

Eisenbeiß, der nach seiner Hochzeit im Sommer erst später ins Training eingestiegen war und sich allmählich wieder ans Team herangekämpft hatte, hat es am schlimmsten erwischt. Nachdem er seit einigen Wochen Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, schickte ihn Stippel ins MRT. Dort fanden die Ärzte heraus, dass Eisenbeiß´ Syndesmoseband angerissen ist. „Glück im Unglück für Daniel, dass nicht operiert werden muss. Er wird konservativ behandelt. Dennoch wird er uns vier bis sechs Wochen fehlen“, klärt Stippel auf.

Im Derby verletzt hatten sich Patrick Faber und Jan-Philipp Klein, die nach Zweikämpfen mit ihren Gmünder Gegenspielern humpelnd vom Platz begleitet wurden. Vor allem über das Foul an Faber durch Patrick Krätschmer ärgerte sich Stippel auch am Montag noch: „Dass man so, auf Höhe der Mittellinie und dann noch in der Schlussminute, in einen Zweikampf geht und in Kauf nimmt, dass sich sein Gegenspieler verletzt, kann ich nicht nachvollziehen“, so Stippel. Bestraft wurde Krätschmer auf dem Fuße mit Rot, Faber mit der Auswechslung. Dennoch, so der TSV-Trainer weiter, ist bei Faber wohl nichts gerissen, ebenso wenig bei Klein.

„Es sieht bei beiden nach einer starken Prellung aus. Bei Faber ist alles grün und blau. Ich glaube dennoch nicht, dass die beiden gegen Wangen spielen können“, so Stippel. Ebenfalls mit Problemen ist Mario Hohn ausgewechselt worden. „Bei ihm ist das ja nicht mehr neu, diese Achillessehnenprobleme hat er schon länger. Es reicht derzeit nur für 60 bis 70 Minuten. Er muss sich weiterhin einigen Reha-Maßnahmen unterziehen, um das in den Griff zu bekommen“, erklärt Essingens Trainer.

Musa Ayaz endlich angekommen

Bei all den Personalsorgen ist es für die Mannen aus dem Schönbrunnenstadion erfreulich, dass Musa Ayaz endlich soweit ist, in den Kader aufgenommen zu werden. Immer wieder auftretende Probleme ließen ihn in den vergangenen Wochen kaum bis gar nicht trainieren. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Normannia saß er plötzlich auf der Bank und wurde sogar eingewechselt. „Eigentlich hatte ich vor, ihn erst einmal bei der Zweiten über die volle Distanz gehen zu lassen. Dann aber hat er in der vergangenen Woche wirklich sehr gut trainiert und Eisenbeiß ist ausgefallen. So habe ich mich für Musa entschieden“, sagt Stippel zu den ersten Pflichtspielminuten von Ayaz. Angesichts der langen Krankenakte beim TSV ist es sehr wahrscheinlich, dass Ayaz weitere Minuten am kommenden Samstag sammeln kann. (tsve)