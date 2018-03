Die am vergangenen Wochenende aufgrund der Witterung ausgefallenen Spiele in der Fußball-Bezirksliga sind neu angesetzt worden. Hier sind die neuen Spieltermine in der Übersicht:

SV Lauchheim - FC Ellwangen I am Mittwoch 11. April (18 Uhr); VfL Iggingen - SSV Aalen am Mittwoch 25. April (18 Uhr); FV Sontheim/Brenz - SV Ebnat am Mittwoch 16. Mai (18 Uhr).