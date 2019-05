Spielclub räubert bei den Klassikern

Im Jahr 1782, also vor über 200 Jahren, wurden Friedrich Schillers „Die Räuber“ uraufgeführt. Jetzt befasst sich der Spielclub 2 des Aalener Stadttheaters mit dem Stück. Die Inszenierung von Jonathan Giele und Arwid Klaws (Dramaturgie: Winfried Tobias) feiert am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr Premiere im Wi.Z.

Fünf Jungs und zwölf Mädchen nehmen sich Schiller vor

17 Jugendliche – fünf Jungs und zwölf Mädchen – setzen sich mit diesem Klassiker auseinander. Unterstützt werden sie von der Marching Band der Musikschule Aalen. Es sei der Wunsch der Spieler im Alter zwischen 13 und 17 Jahren gewesen, sich mal mit einem Theaterklassiker zu beschäftigen, blickt Regisseur Giele auf die Entstehungsgeschichte zurück. Sprachlich und inhaltlich sei das Stück sehr ansprechend und auch anspruchsvoll, gesteht er, aber den Jugendlichen mache es sichtlich Spaß, mit der Sprache zu spielen, „Gefühle rauszuquetschen“.

Denn Gefühle, die hat das Stück zweifelsohne. Schillers Drama schildert die Rivalität der ungleichen Brüder Karl und Franz. So habe sich die Gruppe auch mit Geschwisterkonflikt beschäftigt und damit, gegen was die heutige Jugend rebelliert. „Fridays for Future“ kommt im Stück zwar nicht vor, war aber in den Diskussionen durchaus ein Thema.

Giele und Klaws haben sich für eine abstrakte Herangehensweise, einen puristischen Ansatz entschieden, der Fokus liege auf dem Sprachlichen, dem Lauten, dem Pathetischen. „Wir bedienen das Gefühl“, verspricht er. Der schwere, schwierige Text, so Giele, solle den Jugendlichen zugänglich gemacht werden, er bekomme eine gewisse Leichtigkeit und Komik.

Da ist es durchaus hilfreich, dass das Ensemble die Fassung von Natalie Hünig, 1974 in Trier geboren, gewählt hat. „Eine klassische Strichfassung, knackig, aber alles original Schiller“, sagt Winfried Tobias, stellvertretender Intendant und Leiter des Aalener Kinder- und Jugendtheaters.

Einmal mehr ist die Musikschule Aalen mit im Boot. Sie stellt ihre Marching Band, die natürlich Bestandteil der Räuberbande ist. Auf der Setlist stehen zum Beispiel Rage against the machine oder „I shot the Sheriff“ von Reggae-Legende Bob Marley. Was letztendlich genau zu hören sein wird, das entscheidet sich am kommenden Wochenende, denn dann proben Spielclub und Band erstmals gemeinsam. „Es gibt auf jeden Fall Rock, Reggae und Gospel“, lässt Musikschulleiter Chris Wegel vorab wissen.

Die Resonanz auf die Karten ist schon jetzt groß, erklärt Winfried Tobias, für zwei Vorstellungen liegen bereits Buchungen von Schulklassen vor. „Schließlich sind ,Die Räuber’ ja immer noch Schulstoff“, fügt Jonathan Giele an. Und aktuell, findet Intendant Tonio Kleinknecht: „Schiller war jung, als er ,Die Räuber’ schrieb, das Stück hat Mumm, es handelt von Auflehnung gegen das Establishment.“

Und so ist auch der Bogen zu den Schülerdemos von „Fridays for Future“ geschlagen. Schließlich, und so beendet Regisseur Jonathan Giele das Pressegespräch: „Es war der ausdrückliche Wunsch der Jugendlichen, etwas Dramatisches auf die Bühne zu bringen.“