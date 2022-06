Spielabbruch in Kerkingen

Sf Eggenrot: J. Knecht – Schmidt, Mayer, Dreher (60. Salat), Gergely, Badjie, Mai (60. Veith), Trif, Celesia (76. Lemmermeier), Köder, Brenner.

Sf Rosenberg: Meyer, A. Greiner, N. Schips, De Gruyter, Engelhard, Rathgeb (71. Hirschle), J. Schips (83. Mack), Merz, Atris (53. Werner), Stöcker, F. Greiner.

Tore: 0:1 Benedikt Rathgeb (15.) 0:2 Christian Engelhard (47.).

Stimmen zum Spiel

Benjamin Herzog (Trainer Rosenberg): Es ist schwer etwas zu sagen, ehe es offiziell ist und wie es dann gewertet wird müssen wir noch abwarten. Zum Spiel selber muss man ganz klar sagen: Da haben wir uns schon schwer getan. Es war ein guter Gegner, obwohl die bereits am Mittwoch gespielt haben. Das 1:0 gab uns keine Sicherheit und wir haben den Spielfluss verloren. Dann auch noch der Platzverweis. Dann mussten wir eben viel kämpfen. Es war irgendwann ein reines Kampfspiel. Der zweite Platzverweis war dann gut für uns, … Wir kamen gut aus der Pause und erzielten dann das frühe Tor zum 2:0. Das ist für uns ganz ganz wichtig gewesen. Wenn das nicht fällt, tun wir uns sehr schwer.

Benedikt Neugebauer (Trainer Eggenrot): Wie haben sicherlich mehr in das Spiel investiert, aber waren dann einfach im letzten Drittel zu unglücklich. Im Gegenzug hat Rosenberg seine Chancen eiskalt ausgenutzt. Dass das Spiel dann so ein unschönes Ende nimmt, muss natürlich nicht sein, ist unglücklich und braucht kein Mensch. Trotzdem Glückwunsch an Rosenberg zum Klassenerhalt. Dennoch haben wir eine gute Runde gespielt und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Zweiter Platz und Relegationsfinale – darauf kann man aufbauen. (jubl)