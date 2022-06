Sperrungen wegen der Festtage

Wegen der Wasseralfinger Festtage werden ab Donnerstag, 23. Juni, 8.30 Uhr, bis Montag, 27. Juni, 16 Uhr, der Stefansplatz, die Wilhelmstraße zwischen Karlsplatz und Schafgasse, der Karlsplatz, die Karlstraße zwischen Karlsplatz und der Straße Am Brünnele sowie die Kolpingstraße zwischen Karlstraße und Kreisverkehrsplatz für den gesamten Verkehr gesperrt. In dieser Zeit werden die Bushaltestellen Urbanstraße und Schloßstraße (Ostseite) nicht bedient. Dafür wird eine Ersatzhaltestelle entlang der Nordseite der Binsengasse vor der dortigen Unterführung eingerichtet. Die Haltestelle Stefansplatz bei der katholischen Kirche wird ab Donnerstag in den Bereich Industriegleis SHW verlegt. Die Haltestelle Sängerhalle (Karlstraße) wird in die Eugenstraße auf Höhe des Gebäudes Nummer 30 verlegt.

Die Umleitung aus südlicher Richtung führt über die Karlstraße, die Straße Am Brünnele und die Eugenstraße zum Kreisverkehr Kolpingstraße. Die Umleitung aus Richtung Norden erfolgt über die Querspange beim Friedhof, die Abtsgmünder Straße und Schmiedstraße Richtung Westen ud in den Bereich Schafgasse/südliche Wilhelmstraße.

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge während der Festtage außerhalb der Festzone zu parken, da in diesem Zeitraum keine Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten bestehen. Festgäste werden gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln ziu kommen und auf die Anfahrt mit dem Auto zu verzichten. Als Ausweichparkplätze während des Festes stehen unter anderem die Parkplätze hinter der Sängerhalle, beim Schloss und beim Schulzentrum im Tal sowie beim Friedhof, bei der Zufahrt zur Alten Schmiede und beim Spieselstadion zur Verfügung.