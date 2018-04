Sperrungen in der Robert-Bosch-Straße

Im Zusammenhang mit dem Neubau der RAN-Tankstelle sind in der Robert-Bosch-Straße ab Montag, 16. April Bauarbeiten notwendig. Der Teilabschnitt der Robert-Bosch-Straße zwischen Oberer Bahnstraße und der Siemensstraße wird halbseitig gesperrt, hierzu wird dort Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Industriegebiet West angeordnet. In Gegenrichtung ist eine Umleitung ausgeschildert. Die bestehende Bushaltestelle „Wagenblast“ in Fahrtrichtung Zentrum wird deshalb nicht bedient. Ersatzhaltestellen werden in der Siemensstraße und in der Oberen Bahnstraße eingerichtet. Diese Verkehrsregelungen gelten voraussichtlich bis Samstag, 21. April.

In der Nacht von Montag, 16. April auf Dienstag, 17. April kommt es zusätzlich zu einer Vollsperrung der Robert-Bosch-Straße zwischen der Oberen Bahnstraße und der Siemensstraße . Die Vollsperrung dauert von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 5 Uhr, Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.