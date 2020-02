Sperrung am Stuttgarter Hauptbahnhof teilweise aufgehoben

Nach dem Kabelbrand am Dienstagmorgen ist der Stuttgarter Hauptbahnhof immer noch teilweise gesperrt. Um 15 Uhr wurde der Betrieb auf den Gleisen 1 bis 8 wieder aufgenommen. Zuvor waren alle Fernverkehrsgleise gesperrt. Auf der Strecke zwischen Aalen und stuttgart kommt es weiterhin zu Behinderungen des Bahnverkehrs.

Feuerwehreinsatz in #StuttgartHbfFür Züge des Fernverkehrs werden Ersatzhalte in #Esslingen, Vaihingen(Enz) und/oder #Plochingen eingerichtet. Bitte Reiseverbindungen beachten.Update folgt. https://t.co/KEMxQRrWT1— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 4, 2020

Die ICs zwischen Aalen und Stuttgart fallen weiterhin aus. Bei anderen Fahrten kann es zu Verspätungen kommen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Über die Dauer der Beeinträchtigungen kann die Bahn keine Aussage treffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um 15 Uhr wurde der Regionalverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof teilweise wieder aufgenommen. Die Gleise 1 bis 8 seien laut der Deutschen Bahn wieder befahrbar. "Mit Verzögerungen muss weiter gerechnet werden", heißt es. Im "DB Navigator" steht zu den Zügen von Go-Ahead, dass der Bahnbetrieb der Verkehrsgesellschaft im Stuttgarter Hauptbahnhof vorübergehend eingestellt wurde.

Strom für Anzeigen wohl betroffen

Die Züge der RB13 verkehren von Aalen bis Bad Cannstatt und enden dort. In Waiblingen und Bad Cannstatt können Reisende in die S-Bahn umsteigen, um bis Stuttgart weiterzufahren. Ab 17 Uhr soll der IRE1 zwischen Aalen und Stuttgart wieder fahren, nachdem er zuvor nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart-Zuffenhausen in Betrieb war.

Medienberichten des Südwestrundfunks (SWR) zufolge ist der Brand in einem alten Versorgungstunnel unter den Gleisen ausgebrochen, wo auch die Stromleitungen des Hauptbahnhofs verlaufen. Betroffen sei wohl der Strom für die Bahnstechnik und für die Kommunikation, also für die Anzeigentechnik.

Um kurz vor 11 Uhr gab die Bundespolizei Baden Württemberg über Twitter bekannt, dass der Brand durch die Feuerwehr gelöscht sei. Die Absperrmaßnahmen bleiben allerdings noch bestehen. Ursache für den Brand war wohl eine defekte Wasserleitung im Versorgungstunnel, was den Kabelbrand auslöste. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut der Bundespolizei nicht vor.