Spengler startet in Motorsportsaison

Der Ellwanger Motorsport-Pilot Florian Spengler ist mit seinem neuen Team in die neue ADAC-GT-Masters-Saison gestartet. Diese ist eine der spannendsten und attraktivsten Rennserien für GT-Fahrzeuge in Europa. 17 Teams mit acht Automobilmarken bestreiten an sieben Wochenenden jeweils zwei Rennläufe, die auf Rennstrecken in Deutschland sowie in Österreich und Holland ausgetragen werden.

Florian Spengler geht in seiner nunmehr fünften Saison in dieser Serie und so zählt er zu den Piloten, die schon reichlich Erfahrung in die „Liga der Supersportwagen“ mitbringen: „Wenn ich mir anschaue, wer hier alles an den Start geht und mit welchem Engagement die einzelnen Marken zugange sind, wird schnell klar, dass es auch dieses Mal wieder spannende und enge Wettkämpfe geben wird. Ich erwarte eine Saison, in der das Teilnehmerfeld wieder unglaublich eng beieinanderliegt.“ so Florian Spengler. Spengler teilt sich das Cockpit im Lamborghini Huracán GT3 mit dem Schweizer Christopher Zanella, der schon einige Erfahrung in verschiedenen Formelklassen sammeln konnte. Die beiden fahren für das österreichische HB-Racingteam. „Lamborghini bin ich treu geblieben, den bewege ich nun auch schon mehr als zwei Jahre.“ meinte Spengler.

Spengler im Pech

Diese Markentreue wurde allerdings erst einmal nicht belohnt. Bereits im ersten freien Training kam es, neben einem schleichenden Plattfuß im Hinterreifen, auch noch zu einem kapitalen Motorschaden. Der komplette Motor musste ausgewechselt werden, so dass für die beiden Fahrer auch das zweite Training ausfallen musste. So war es ohne Setup-Arbeit auch nicht weiter verwunderlich, dass es am Samstagvormittag im Qualifikationstraining nur zum 23. Startplatz reichte. „Da waren wir erst einmal bedient. Es ist schon frustrierend, wenn es so anfängt. Jetzt müssen wir schauen, was noch geht.“ so Spengler. Im ersten Rennen am Samstag konnte Spengler bis auf Platz 16 nach vorne fahren. Nach Boxenstopp und Fahrerwechsel war schließlich für Zanella nur der 18. Rang möglich. „Die Zeiten waren gut. Um aber bei dieser Konkurrenz noch weiter nach vorne zu kommen, muss alles perfekt passen. Mehr war nicht zu machen.“ zog Spengler ein erstes Fazit.

Am Sonntag startete Zanella von Rang 20 aus in das zweite Rennen. Spenglers Vorhersage sollte sich bewahrheiten. Die ersten 15 Autos lagen im Zeittraining alle innerhalb einer Sekunde. „Wir waren nur zwei Zehntel langsamer und schon hast du Startplatz 20.“ Christopher Zanella konnte sich bis auf den 15. Platz nach vorne kämpfen, als Florian Spengler das Steuer übernahm. Das Pech blieb ihnen an diesem Wochenende treu, so wurde Spengler von einem Konkurrenten umgedreht. Rang 15 konnte er dennoch halten, bis er dann kurz vor Schluss nach dem Restart aus einer Safetycar-Phase von einer Mitbewerberin endgültig ins Aus befördert wurde. „Es gab mit Sicherheit schon mal einen glücklicheren Saisonstart. Bald ist die nächste Veranstaltung gemeinsam mit der DTM. Da wird es hoffentlich besser für uns laufen.“ äußerte sich der sichtlich enttäuschte Florian Spengler.

Die nächsten Rennen finden vom 19. bis 21. Mai auf dem Lausitzring statt.