Zusammen mit der Firma Ludwig Häberle hat der Verein Delfin Nogli Ende Mai mit der Starterspende der Firma von 3000 Euro eine Hilfsaktion für Philipp Katruff ins Leben gerufen. Mittlerweile sind 25 449 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld konnte für Philipp das Bad im Haus in Wasseralfingen behindertengerecht ausgebaut werden.

Philipps Leben wurde im Januar dieses Jahres radikal auf den Kopf gestellt (wir berichteten). Eine einzelne Eisplatte wurde ihm zum Verhängnis. Nach einer Faschingsveranstaltung, bei der er aktiv das Programm als Tänzer mitgestaltete, war der 20-Jährige auf dem Weg nach Hause. Er rutschte auf dem Eis aus und landete direkt auf der schweren Holz-Fastnachtsmaske, die er sich auf den Rücken geschnallt hatte.

Zunächst konnte er lediglich nicht von alleine aufstehen, doch als auch nach ein paar Tagen noch kein Gefühl in seinen Beinen zu spüren war, erhielt er die alles verändernde Diagnose. Der Aufprall quetschte und durchtrennte einen Hauptnerv, die Folge: Philipp ist seitdem ab der Hüfte querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

Ein spontaner Spendenaufruf in den „Aalener Nachrichten brachte die Hilfsaktion in Schwung. Mit den Spenden und vielen Stunden Eigenleistung konnte jetzt der Ausbau eines behindertengerechten Bades im Untergeschoss des alten Hauses in Wasseralfingen bewerkstelligt werden. Mit den restlichen Spenden soll nun auch noch ein behindertengerechtes Auto für Philipps Mobilität angeschafft werden. Zurzeit macht Philipp seinen Führerschein.

„Eine Hilfsaktion in so kurzer Zeit mit einem solch überragenden Spendenergebnis kam in den sechs Jahren von Delfin Nogli . in dieser Form noch nicht vor“, sagt die Vorstandsprecherin Dagmar Ilg. „Nochmals an alle Spender ein heftiges Dankeschön!“

Wer weiterhin Philipp auf seinem Weg „Zurück ins Leben“ unterstützen will, steht das Treuhandkonto IBAN DE83614500501000540105 bei der Kreissparkasse Ostalb (BIC: OASPDE6AXXX) von Delfin Nogli zur Verfügung. Alle weiteren Infos sind auf der Vereinshomepage www.delfin-nogli.de zu finden.