Spendenaktion von Joe Coletti: Es geht um die gute Sache und um die Kinder

Wer den sympathischen Fußballtrainer des TV Neuler näher kennt, der weiß: Joe Colletti hat das Herz am rechten Fleck. Nach seiner furiosen Spendensammlung aus dem vergangenen Jahr – 26.000 Euro für das Kinderhospiz in Ulm kamen zusammen – hat Colletti auch in diesem Jahr wieder angefangen zu sammeln. Seit dem 1. Advent und noch bis zum 22. Dezember um 23.59 Uhr kann gespendet werden. Dieses Mal für das Blaue Haus in Stuttgart.

Es sprudelt aus ihm heraus. Colletti möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Daher war er auch von der jüngsten Preisverleihung völlig überrascht. Bekanntlich bekam er in Giengen eine Ehrung des DFB. „Ich habe den Preis auf meiner Facebookseite gleich an alle Spender weitergeleitet. Es ist ihr Preis und nicht meiner“, sagt er gewohnt bescheiden. Er möchte einfach nur helfen, und zwar den Kindern. Nach dem großen Zuspruch aus dem vergangenen Jahr hat der ehemalige Profi-Fußballer wieder einen guten Zweck gefunden: das Blaue Haus in Stuttgart. Diese Einrichtung bietet Eltern unter anderem die Möglichkeit ihren Kindern während der Chemotherapie nahe zu sein und eben vor Ort zu unterstützen und dort zu übernachten.

Eine tolle Sache

„Eine tolle Sache“, findet Colletti. Das gilt sicherlich auch für die Spendensammlung, die der spielende Trainer des Fußball-Bezirksligisten aus Neuler via Facebook initiert hat. „Es kann jeder spenden und dabei kommt es nicht auf die Höhe an“, sagt er und denkt etwa an Kinder, die im vergangenen Jahr ihre Spardose für die gute Sache geplündert haben. Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder eine Versteigerung von getragenen Spielertrikots geben.

Sead Kolašinacsteuert Trikot von Olympique Marseille bei

Auch Sead Kolašinac hat angekündigt, wie schon im vergangenen Jahr dieses Mal ein Trikot von Olympique Marseille für die gute Sache beizusteuern. Er sei aber bei Weitem nicht der einzige Fußballer, der ein Trikot spenden wird. Aktuell liegt die Spendensumme bereits bei über 6000 Euro. Tendenz weiter steigend. Die Aktion verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer. „Durch die Verlinkungen bei den Spendern erreichen wir unglaublich viele Menschen“, erklärt Colletti den Grund. Gespendet haben bislang Vereine, Unternehmen, Fußballer und Privatpersonen. Für jeden, der möchte, fertigt Colletti eine eigene und persönliche Danksagung auf Facebook mit der angesprochenen Verlinkung auf das jeweilige Profil an. „Das dauert seine Zeit, aber wenn ich etwas mache, dann richtig.“

Das komplette Geld wird Joe Colletti im Übrigen dann gemeinsam mit seiner Frau, sozusagen als Weihnachtsgeschenk komplett und ohne Abzüge, an die Einrichtung übergeben. „Natürlich können die Spender Spendenquittungen erhalten“, schiebt er nach. Colletti sorgt eben nicht nur auf dem Feld für echte Volltreffer.